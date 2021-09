Ce matin, Morgane revient sur l’incroyable parcours de Marc Dugain

Valerie Bonneton je ne vous aime pas, mais vous le savez ça fait trois fois que je vous le dis, à ce stade c’est du masochisme.

Marc Dugain c’est une première pour nous deux mais je ne vous aime pas non plus.

Mais quelle vie ! Vous êtes réalisateur, romancier, vous avez été expert-comptable et professeur et vous avez même été DG d’une compagnie aérienne.

Pardon mais j’ai calculé et la seule possibilité que tout ça soit vrai c’est que vous ayez 103 ans. Et je vous regarde et je me dis que si vous avez 103 ans, vous devez avoir le même chirurgien que Jean-Michel Jarre parce que c’est vachement bien fait.

Non mais personne ne fait tout ça en une seule vie, si vous êtes un vampire il n’y a pas de soucis on est super inclusif dans l’émission. On vous accepte sans problème, il faudra juste faire le deuil du pain à l’ail mais ça va aller.

Non mais je refuse le concept d’être face à des gens qui me donnent l’impression que je travaille pas tant que ça. Alors que mon fonds de commerce c’est de dire aux gens que “je peux pas venir à ta soirée j’ai du taff.“ Après ils regardent mes chroniques et ils disent “Oui bah t’avais le temps de prendre un verre à mon avis.“

Après l’émission je vais vous parler d’un concept génial Marc qui s’appelle “faire la sieste“, vous allez voir ça va tout changer pour vous ! On est là, on s’allonge, on n’écrit pas de roman, on ne réalise pas de film d’époque et on se réveille 3h plus tard en sueur en se demandant si on a rêvé la candidature d’Anne Hidalgo ou si c’est vraiment arrivé. Pardon je suis un peu en boucle avec Anne Hidalgo en ce moment mais les 30 km/heure dans Paris moi qui roule en scooter ça me donne surtout envie de rouler sur elle. Ce matin sur les quais je me suis fait dépasser par une péniche.

