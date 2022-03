Morgane s'imagine élue présidente de la République et se demande quelles seraient ses premières décisions…

Dans "Le Monde d’hier" vous êtes présidente de la République, une femme présidente, en France donc, c’est rigolo hein depuis "La Guerre des mondes" vous ne lâchez pas la science-fiction!

Et en pleine campagne présidentielle, étant donné qu’on va aller voter dans quelques jours… Enfin on va aller voter… On va aller "consentir" serait plus exact. Les gens vont tellement aller aux urnes à reculons cette année que vu de l’espace, le 10 avril ressemblera à un Lip Dub de moonwalk géant. C’est comme aller à un match de foot dont tu ne supportes aucune équipe et dont le score était écrit sur le ticket. L’arbitre est également le gardien de but de l’équipe adverse enfin bref c’est n’importe quoi et en plus à la buvette y’a que de la merde.

Et pourtant c’est un taf respectable, moi je me suis demandé par quoi je commencerais si j’étais présidente… C’est pas si facile franchement. Une fois que j’ai mis Leïla à la culture, on fait quoi ? Bon et j’ouvre un ministère pour Rollman parce que tout le monde a envie de voir cette femme en tailleur à une heure de grande écoute mais ensuite ? Le ministère de la Scamorza peut-être.

Au cours de cette présidentielle, ce qui intéresse le plus les Français selon les sondages c’est la baisse du pouvoir d’achat. Et je crois qu’en tant que chef de l’Etat ma réponse principale serait "Hey! Vas-y… Pfff…" Ca fait un peu résigné. Ou alors je crois que je la jouerais comme Macron, mais Macron sans le filtre… Franchement autant y aller pleine balle. Mépris 3000, Jupiter pur race ! Face aux ménages qui ont du mal à boucler leurs fins de mois. Prise de parole pour mettre les choses au clair :

"Bon les gars, en vrai vous vous plaignez de manger des pâtes tous les mois, mais avec un album de pop milanaise des années 70 et une sauce un peu travaillée à feu moyen, c’est la côte amalfitaine à Créteil les enfants, donc à un moment si vous n’avez pas envie faut vous demander au fond quelle est votre vraie pensée limitante et se tourner du côté de votre schéma zodiacal."

Je trouverai ça intéressant un président un peu astrologue. "Euh amender une loi sur l’âge des retraites la veille d’un changement de lune ? C’est non pour moi."

La deuxième préoccupation des relous, pardon, des Français cette année c’est le système de santé. Oui bon. On a fermé des lits. Déjà, n’importe quel prof de Français vous dirait que ca ne veut rien dire. C’est comme "ouvrir la lumière" donc calmons nous un peu avec cette histoire d’hôpital en danger.

