Même si c'est un peu compliqué, Morgane tente de nous expliquer en deux mots ce qu'est la Commune et précise qu'il faudrait savoir prioriser entre tomber amoureux et réfléchir à un nouveau système...

Bah maintenant Isabelle Carré elle vient accompagnée quoi ! On ne lui suffit plus. Même cette émission n’échappe pas à la crise des sept ans c’est triste ! Et puis pas avec n’importe qui s’il vous plait : Pierre Deladonchamps. Bon en vrai Pierre j’aurais dit ça même si ça n'avait pas été vous. Faut de l’audace pour dire "elle vient accompagnée mais bon… Romain Duris c’est pas fou." C’est dans mon contrat d’être polie, parce que je peux vous assurer qu’il y en a qui serait reparti de la maison de la radio en chouinant je peux vous le dire, mais vous je vous aime beaucoup en vrai.

Je vous aime tellement que j’ai bossé Pierre et quand on regarde les grandes dates de votre biographie c’est rigolo c’est la biographie de quelqu’un qui boude. 2001 entre aux cours Florent, 2008 premier rôle dans "Skate Or Die" de Michel Courtois, 2009 rentre à Nancy. Allez je vous emmerde, je rentre à la maison. 2014, César pour "L’Inconnu du Lac". Bon ok je reviens mais je veux une nomination tous les trois ans. Bim 2017, nommé pour "Le Fils de Jean" et à partir de là vous arrêtez un peu de gigoter !

Vous venez aujourd’hui nous parler de "Les Amants de la Commune", l’histoire de deux personnes en 1870 qui ne devaient pas se rencontrer et qui… Ne se rencontrent jamais, comme prévu, dans cette pièce de 6 minutes 30. Je plaisante, évidemment ils se rencontrent, ils tombent amoureux et après ça part en sucette, Pierre, vous perdez la guerre contre les Prussiens et une révolte populaire qui fait que vous passez à votre temps à vous engueuler par lettres interposées tout en vous battant pour continuer à vous aimer… C’est crevant d’aimer. D’ailleurs je suis en pleine forme

Alors la Commune c’est toujours un peu compliqué de comprendre ce que c’est moi je résumerais en disant "c’est le bordel" parce que je suis aussi prof d’histoire à la Sorbonne. Avec mes élèves ont était sidérés quand on a su que l’édit de Nantes, c’était un texte et pas une femme de Loire-Atlantique.

En gros, pour ceux qui sont pas dans mon amphi, la Commune, c’est un gouvernement révolutionnaire qui a duré 72 jours et qui s’est fini dans le sang avec une répression qui en une semaine a fait 20.000 morts. Et en même temps si tout le monde passe son temps à tomber amoureux d’Isabelle Carré au lieu de réfléchir à un nouveau système, tu m’étonnes qu’il y a une semaine sanglante à la fin !

Mais ça c'est les gens ça, quand il faut prendre les armes on tombe amoureux du voisin. Imaginez, en 44, si les alliés s'étaient arrêtés sur la plage en Normandie pour faire un pique-nique du love au lieu de venir nous libérer ? Bah je serais en train de faire cette chronique en allemand. Donc on se concentre un peu s’il vous plaît.

