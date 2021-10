Morgane a lu le dernier Corto Maltese et elle a beaucoup aimé cette adaptation.

Bastien Vivès je ne vous aime pas. Mais comme c’est la première fois qu’on se rencontre je vais essayer d’être quand même un peu douce et aimable, attention vous êtes prêts ? BONJOUR. BIENVENUE.

Non trop dur, après au fond je vous aime bien, et pourtant vous vous êtes permis de relooker un mythe, Corto Maltese. Non mais c’est vrai Bastien Vivès, vous avez été un peu le Cristina Cordula de Corto Maltese : “Non alors la Corto ça va pas du tout, la redingote on dirait le capitaine Haddock donc on va partir sur une parka Carhartt et une casquette de Base-ball”. J’ai un profond respect pour le peuple brésilien et pour l’humour français c’est pourquoi l’imitation ci-avant a été réalisée sans accent. Franchement si tu fais pas gaffe et que tu imites Cristina Cordula dans un sketch en 2021, à la sortie tu te fais kidnapper par l’équipe de 20h c’est Canteloup et j’ai pas envie d’aller travailler sur TF1, j’ai peur de m’habituer à l’argent.

Bref, Bastien, écoutez, il y a peut-être des puristes de Corto qui vont râler mais moi franchement Corto Maltese depuis qu’il ressemble à un habitant du 10éme arrondissement je le trouve sexy. J’ai envie de lui foutre un tot-bag Bio C Bon dans les mains et de l’emmener à la Foire Aux Plantes le dimanche. C’est bizarre mais ce n'est pas la première fois que j’éprouve de l’attirance pour un personnage dessiné. Par exemple, mes premiers émois sexuels c’était pour Scar dans le roi lion. Je suis surement la seule trentenaire de France qui a les jambes qui tremble en entendant la voix de Jean Reno mais ce visage balafré là, je l’ai jamais retrouvé chez un homme humain. Bon après j’ai pas bien cherché parce qu’un visage un peu accidenté, en un coup de TER t’es à Garches et là ça se trouve très bien.

