Morgane Cadignan n'aime pas les comédiens Benoît Poelvoorde et Vincent Desagnat, invités dans la Bande Originale pour le film "Mystère à Saint-Tropez" de Nicolas Benamou, en salles à partir du 14 juillet.

Vincent Desagnat je ne vous aime pas et vous aimez ça puisque je vous l’ai déjà dit lors de votre dernière venue avec Michaël Youn. Aujourd’hui vous êtes de retour mais avec Benoît Poelvoorde. Bon écoutez Vincent, c’était une année compliquée pour tout le monde. On ne vous juge pas.

Benoît Poolevorde je vous aime beaucoup mais franchement on est peut être pas non plus obligé d’avoir un belge par jour dans ce studio non plus ! Hier Fanny, avant-hier Guillermo, maintenant vous. A la limite à la rentrée on a qu'à installer la Maison de la Radio directement à Bruxelles non ? Vu où c’est placé dans Paris, je pense que de chez moi je suis plus proche de Bruxelles de toute façon.

Aujourd’hui vous venez tous les deux pour nous parler de "Mystère à Saint-Tropez", de Nicolas Benamou avec vous deux mais également (insérez ici la moitié des noms du cinéma Français). Il paraît que ce film est né d’une idée de Christian Clavier qui a envie de jouer avec vous Benoît et vous qui acceptez parce que vous avez envie de jouer avec lui. Tout ça parce que vous vous admirez l’un l’autre ! Ça va les gars ? Un film, c’est pas trop grandiloquent comme déclaration d’amitié ? Toutes ces demandes de subvention CNC juste parce que prendre un verre ensemble c’est pas assez bien pour vous ! C’est quoi la prochaine étape ? Leïla, je t’admire beaucoup, j'ai donc annexé une principauté pour toi ! Voici Andorre ! J’espère que ça te plaît, tu dis toujours que t’as pas d’endroit pour ranger tes chaussures !

