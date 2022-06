Morgane s'imagine avoir 16 ans aujourd'hui…

Riad Sattouf à ce train là il va falloir me mettre sur votre testament. Non parce que pour voir quelqu’un aussi souvent soit on est de la même famille ou au moins on a un enfant illégitime. Si vous enlevez votre masque et que en dessous vous êtes Riad Sattouf, je pète un câble ! En plus vous vous contentez de venir même pas une petite BD sur moi. Ah ça ! Vincent Lacoste par ci, Vincent Lacoste par là. J’en peux plus. Vous avez fait "Le jeune acteur" et "L’arabe du futur" bah faites "La vieille meuf du futur" ça nous changera !

Non mais comme si c’était une émission de promo ici ! N’importe quoi. Vous voyez bien que vous êtes chez moi, il y a mes meubles, et mes domestiques… Ca serait drôle en fin de saison la meuf qui devient complétement folle. Qui débarque dans le studio en robe de chambre comme une vieille bourgeoise complètement frappée "Nagui, qu’est ce que vous faites là ? Vous vous occuperez des rosiers plus tard, allez zou ! Allez retrouver votre famille. Su Familia."

Et en même temps Esther elle n’a que 16 ans, et on vous avait reçu en juin dernier pour ses 15 ans donc il y a une certaine logique. En gros on doit bosser pour fêter l’anniversaire de quelqu’un qui n’existe pas quoi. Ah bah je comprends ce que ressentent les employés d’Amazon à l’approche de Noël tiens.

16 ans putain. Le bel âge. Non je déconne c’est le pire. T’es même pas encore majeur tes parents ils te disent "dans 2 ans tu feras ce que tu veux mais pour l’instant tu fais ce que je te dis t’es mineur". Alors je vais un peu divulgâcher la vie, mais à 18 ans, tu ne fais pas ce que tu veux. Juridiquement oui, mais financièrement t’es vite bloqué par ce qui s’appelle : L’argent. Et t’as beau être jeune et appelé ça "la moula", ça veut pas dire que t’en as. D’ailleurs ça doit gâcher le plaisir de la crise d’ado d’avoir trop de thune. T’imagines par exemple David Beckham c’est quoi son levier d’autorité ? "Change de ton sinon je t'achète pas tes nouvelles pompes Adidas !!", et son fils qui répond "C’est ton sponsor, il y en a 156 paires dans la buanderie.", "Ca suffit monte dans ta chambre", "Laquelle ?".

Alors qu’Esther c’est une vraie ado du vrai monde, tellement vrai qu’il y a le coronavirus dedans. Et Esther, en dépit de tout ce que ça va chambouler, imagine son monde d’après… Et bah voila Esther. J’espère que t’es pas déçue. On y est. C’est ça le monde d’après. J’espère que t’avais pris une assurance.

Ce nouvel album m'a amenée à imaginer comment je vivrais le monde de maintenant si j’avais 16 ans. Parce que mon monde à 16 ans c’était contredire ma mère, fumer en cachette et aimer secrètement des garçons qui ne m'aiment pas. Rien à voir avec maintenant. Enfin si en fait. C’est pareil mais avec une taxe d’habitation et un estomac qui régulièrement me dit "Ah non, ça on digère plus non plus. Désolé."

