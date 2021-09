Morgane s'est penchée avec attention sur la biographie de notre invitée...

Claire Castillon je ne vous aime pas parce que depuis la rentrée on a reçu que des comédiens et que c’est facile de faire croire que t’as vu le film. Un acteur tu lui dis “Ce rôle vous va si bien “ il écoute plus la suite, mais vous les écrivains ça y est, il faut bosser et moi j’ai encore un peu la tête dans mes lectures d’été. Et quand je parle de lecture d’été, je parle de lire la carte des cocktails.

Claire pour me remettre doucement à lire un truc un peu sérieux, j’ai lu un truc assez intéressant bien que complètement barré : votre biographie. J’y ai découvert que vous êtes née à Boulogne Billancourt comme Constance de Castille, reine de France et femme de Louis VII.Claire Castillon, Constance de Castille… renseignez-vous, j’ai peut-être trouvé quelque chose. Vous êtes là à écrire alors que vous pourriez peut-être juste régner tranquillement. Bon il y a aussi Nordahl Lelandais et Matthieu Chedid natif de Boulogne. Vous êtes là à écrire alors que vous pourriez juste tuer des gens et chanter trop aigu.

Donc au cours de cette lecture, j’ai aussi appris que vous aviez présenté “En attendant minuit“ sur TPS Star en 2004. TPS Star… ça ne nous rajeunit pas. Enfin surtout vous. Moi ça va, je suis jeune. Du moins à l'extérieur. A l'intérieur je suis une vieille personne. En mon for intérieur, je fais du canevas et je pars en vacances d’été à la montagne, j’ai donc 78 ans. Cet été à un moment en nageant j’ai même dit _“Tiens, j’ai mal au genou, il va pleuvoir “_et bah il a pas plu, j’avais juste une méduse accrochée à la jambe dis-donc. Comme quoi, il ne faut jamais se fier ni à l’océan ni à la météo. Mais effectivement il a quand même plu juste après la piqûre. Sauf qu’on était loin de la pharmacie, il a plu du pipi. Rooooh ça va, quand c’est au Carlton de Lille limite c’est élégant mais tout de suite dans la baie de Point-à-Pitre c’est dégueu, bande de bourgeois !

