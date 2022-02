Ce matin, Morgane a l'eau à la bouche. Malheureusement pour elle aujourd'hui Thierry Marx n'est pas derrière les fourneaux mais derrière son micro pour présenter son nouveau magazine culinaire "BON".

Non mais ce n’est pas que je vous aime pas mais j’ai pas envie de vous voir autour de cette table. J’ai envie de vous croiser dans un endroit avec un fourneau pas loin quoi… Non mais voir des grands cuisiniers pour parler d’un magazine… Un livre ça se dévore mais un magazine ça se mange pas… Chacun sa place! Quand on reçoit Tahar Ben Jelloun il nous fait pas une omelette, merde! Thierry Marx, super, mais je veux boire ses sauces moi pas ses paroles!

On peut pas trouver une petite poêle et un briquet qu’il nous improvise un petit truc là? J’ai un sachet de thé et une pastille pour la gorge… Après vous faites comme vous voulez, je suis pas là pour mettre les gens en compétition. La dernière fois avec ça, Michalak il avait fait un dessert glacé de réveillon...

Après je vais me calmer parce que Thierry j’ai lu que vous étiez aussi ceinture noire de judo. Et c’est pratique, dès qu’il y a quelqu’un qui remet en question l’assaisonnement d’une papillote, bim, un petit Yoko Dori pour remettre tout le monde d’accord. Et après vous regardez la personne à terre et vous lui dites "Et ça? C’est assez salé connard?" Franchement physiquement vous êtes à une nuance de bronzage d’être Dwayne Johnson, "The Rock". Bah excusez-moi mais c’est le plus beau compliment qu’on puisse faire à quelqu’un qui manque de cheveux que je sache.

Franchement le film où vous êtes en jet-ski tout autour du globe pour traquer un commentateur anonyme qui vous a démonté sur Trip Advisor moi je signe pour la trilogie "La toque de la vengeance".

Bon, Bon, c’est un magazine… Oui le magazine s’appelle "BON"… J’ai pas dit deux fois "bon" et "Bonbon" c’est un autre magazine… J’ai mal à la tête. Mais bon. Votre magazine à vous "BON", il parle de ce qui rassemble autour d’un table… Bah là, cette table ci, ce qui nous rassemble c’est l’avarice et le besoin d’exister, on va pas se mentir mais c’est vrai que pour le reste des gens il y a des trucs au milieu de la table. Une planche de Ouija quand t’as oublié de demander l'IBAN de l’assurance vie à ton grand-père décédé, ou, plus souvent de la nourriture. En sauce, cru, cuite, en papillote, légère ou grasse, tout ce qui en France, fait qu’on va en parler tout en la mangeant. Et là, vous ne l’avez pas remarqué parce que vous n’écoutez pas la chronique mais j’ai fait un départ de phrase à la Laurent Mariotte : "En sauce, crue, cuite, en papillote, la Saint-Jacques n’en finit pas de nous étonner. Tentez de gagner 12 millions d’euros en répondant à la question suivante : Qu’est-ce qui n’en finit pas de nous étonner? Les Saint-Jacques ou Valérie Pécresse?"

