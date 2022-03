Ce matin, Morgane imagine comment Rimbaud aurait vécu notre époque.

Jean-Pierre Darroussin je ne vous aime pas et c’est encore un truc qui ne me fait pas plaisir à dire un vendredi. Dire Jean-Pierre Darroussin je ne vous aime pas un vendredi matin en terme de karma de merde pour partir en week-end tu fais pas mieux. Je vais m’attirer des emmerdes à force de dire des trucs que je pense pas. C’est pas possible de mentir comme ça à longueur de matinée… A force, je vais finir mariée avec Morin ou députée LREM.

Jean-Pierre vous venez nous parler aujourd’hui de votre premier seul en scène au théâtre Antoine. 1h30 de pur stand-up, 1h 30 au cours de laquelle vous revenez sur vos origines, vos angoisses et votre besoin de croire que vous êtes la seule personne au monde qui fait des vannes quand elle est mal à l’aise en société. Ah non pardon. C’est pas vous . C’est pas du stand-up votre seul en scène. C'était le résumé de stand-up du spectacle de n’importe qui qui fait du stand-up.

Non Jean-Pierre Darroussin bien sûr vous venez nous parler de "Rimbaud en feu" et je dis pas que vous êtes vieux, et que votre moustache n’est pas rock, mais Rimbaud il est mort à 37 ans. Donc là c’est vous qui le jouez, je comprend qu’il soit en feu le gamin! Mais c’est la liberté du théâtre, on peut tout interpréter, être de tous les âges, de toutes les époques. Parfois il y a même des pièces avec Matt Pokora qui joue un comédien, donc vous voyez, chacun fait, fait, fait ce qui lui plait, plait, plait.

Alors imaginer Rimbaud à notre époque c’est compliqué je ne suis pas sûre qu’il l’aurait super bien vécue… Déjà à son époque à lui, il était un peu mélancolique. Mais alors Rimbaud en 2022, sous Macron, deux mois avant les élections, à l’heure où blanchit la campagne. Oui moi aussi j’ai des lettres. H.U.G.O. Bon l’avantage c’est qu’il aurait pu se balader avec Verlaine dans la rue et même ouvrir un sauna. Après c’est vrai que Verlaine lui a tiré dessus. Putain en fait les Verlaine et Rimbaud modernes c’est Nabila et son mec.

