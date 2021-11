Ce matin, Morgane nous apprend que le bonheur ça commence déjà par avoir le Best Of d'Alain Souchon et que pour les quantités de choses qui donnent envie d’autres choses, on verra plus tard...

Non mais franchement dire à Voulzy et Souchon que je les aime pas le même mois vous voulez me butter ou quoi. En parlant de Laurent Voulzy, elle est dingue votre amitié, écrire des chansons l’un pour l’autre, partager vos secrets et vos errances capillaires moi je trouve ça beau. Et je trouve qu’on devrait faire ca plus souvent dans l’équipe !

Daniel, franchement on pourrait se composer des trucs, mettre un peu la complicité et la bienveillance de cette bande au service du rayonnement de la culture Française. Laurent a composé "J’ai 10 ans" pour Alain, on rajoute un zéro pour toi et ça te fait une chanson sur mesure ! Et je voudrais qu’on soit plus Voulchon ou Soulzy dans cette équipe alors c’est pour ça que je commence tout de suite. C’est pour ça qu'aujourd'hui les amis, mon héros du jour… aurait pu être le Saint-Nectaire, le prince Auvergnat, l’empereur des laits-cru, le petit prodige des pâtes pressées … mais non les amis, aujourd’hui mon héros du jour, c’est Monsieur Alain Souchon bien sur !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !