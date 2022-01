Morgane a vu "Sans toi", film avec les invités de La Bande Originale Sophie Guillemin et Thierry Godard et ça l'a agacée, parce que encore une fois ce n’est qu’un film !

Thierry, Sophie, je ne vous aime pas. Parce que moi je l’ai vu le film et oui c’est bien. Mais ça m'a encore agacée parce que encore une fois ce n’est qu’un film. Un homme qui plaque tout parce qu’il croit avoir entendu la respiration d’une femme qu’il a aimé au téléphone ? Ça n'existe pas. Bon il plaque tout, y compris sa meuf actuelle. Ca c’est déjà plus réaliste.

Mais pour une respiration Thierry Godard ? Moi je laisse des notes vocales qui disent distinctement "je t’aime, je te veux, je t’attends, voici les codes de l'immeuble"et ça ne monte même pas dans le Tramway.

Là, votre personnage va en Russie ? Pourquoi personne ne vient jamais me chercher à l’autre bout du monde ? Vous ne comprenez pas que si je pars souvent c’est juste pour qu’on me court après ? Pfff… après ça te sort des "bonnes vacances meuf", mais les gens ne comprennent pas les messages ! T’es pas censé me laisser monter dans l'avion mec ! Y’a des espaces dans les aéroports et dans les gares construits juste pour que les gens se courent après et s’embrouillent et se rendent compte qu'ils ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. Réveillez-vous, vous pensez qu’on a besoin de quais aussi larges ? Qui a besoin de trois Starbucks à Orly, c’est juste pour faire une demande en mariage mignonne comme dans un film sauf qu’on a pas prévu de bague du coup tu me passes un donut au doigt ! Putain, c’est pourtant pas compliqué.

