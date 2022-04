Après sa lecture de "Conter les moutons", Morgane réfléchit à ce que serait son animal totem...

Je l’ai tellement traumatisé l’année dernière qu’il n’a même pas voulu revenir physiquement dans le studio. On dirige des compagnies aériennes, on écrit des bouquins, on réalise des films mais quand il s’agit de me défier en un contre un, on préfère faire ça par téléphone !

Si j’avais su qu’on pouvait faire cette émission à distance, je ferais ça de chez moi. Je pense que je peux perdre le blind-test de mon lit sans que ça dérange personne ! On ferait tous nos chroniques chez nous puis Leïla ferait l’interro culture et les gens commenceraient à jaser parce qu’ils verraient le même motif de housse de couette. Et bim, nous voila lesbiennes alors qu’on avait juste le même code promo chez Blanche Porte. Franchement moi je faisais pas encore partie de l’émission pendant le confinement mais je vous regardais, et il y en a certains, excusez-moi, ça se voyait qu’il y avait pas de pantalon en dessous. Daniel il a jamais les traits du visage aussi détendus que quand il porte pas de slip. Et c’est une info que je regrette de connaître.

En fin bref, à propos de slip, ils ont raison vos moutons, vous devenez ermite Marc. De toute façon, j’aime le mouton C’est un animal beaucoup plus noble qu’on le croit. Déjà apparemment ils sont édités chez Lattès, et ça c’est pas donné à tout le monde. David Foenkinos malgré sa coiffure qui s’en rapproche est coincé chez Gallimard ! J’adore les moutons et je déteste l’expression qui dit que les gens qui sont des suiveurs sont des moutons. Se balader sur les sentiers, produire de la laine à volonté, c’est quoi le problème. Et si c'est un berger de qualité, je vois pas de soucis à le suivre ? Vous voyez le parallèle avec les Français et Emmanuel Macron ? Non ? Normal il n’y en a pas. Je faisais juste une ode aux moutons.

Plus largement le principe de la collection c’est donc de raconter un auteur à travers son animal fétiche. Et ça me rend ouf parce qu'évidemment que va paraître "La Lionne du Tiergarten*"* de Wendy Delorme ou *"*Le renard" de Pauline Harmange. Bah bien sur. Des animaux un peu cool comme par hasard.

On a toujours un peu envie que nos animaux fétiches ce soit des animaux nobles genre "je me reconnais vraiment dans la panthère noire, cette espèce de nonchalance élégante c’est tout moi" alors que je me suis vu en vidéo à un buffet de mariage et on est sur du raton-laveur ! Ah ouais, ouais. Un bon vieux raton des familles qui plonge les griffes dans un seau de cacahuètes et qui va boulotter à l’arrière du garage.

