Ce matin, Morgane nous fait part de son admiration pour Dominique Farrugia...

Dominique Farrugia je ne vous aime pas, même si c’est pas ça que j’ai envie de mettre après votre nom ! Moi mon but ça a toujours été de dire “Dominique Farrugia ? Bah oui c’est mon patron !“Ca aurait été bien putain. Prenez pas mal hein Nagui, je vous aime beaucoup, et vous avez vu l’année dernière quand il y a eu le Patron De Leclerc en invité j’ai rien dit ! Je ne me suis pas plainte de ma condition. J’ai dit Michel-Edouard Leclerc, je ne vous aime pas parce que les tickets de caisses sont trop longs et que je suis très bien ici. Mais là … Dominique Farrugia quoi. Le visage qui apparaît instantanément dans ta tête quand un mec lourd en soirée te postillonnes dans le visage en disant “Non mais c’était les grandes années Canal quoi !“

Dominique, je vous aime pas et je vous en veux parce que c’est en partie à vous que je dois mes échecs à deux ou trois examens, parce qu’au lieu de relire mes fichettes je regardais "Les Nuls". Et après on a eu Comédie à la maison, et c’est à cette époque que ma mère a dû commencer à embarquer la TV avec elle dans son lit pour que j’arrête de la regarder. Quelle mère des années 2000 n’a pas prononcé la phrase “Je te préviens, tu vas dormir ou je débranche le Modem.” Je débranche le Modem …. Et là, si j’étais Tanguy Pastureau je ferais une blague incroyable sur François Bayrou !

