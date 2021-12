Ce matin, Morgane est inspirée par le titre de la nouvelle et peut-être dernière pièce de Patrick Timsit, l'invité de La Bande Originale : "Adieu… peut-être… merci… C’est sûr"...

Patrick Timsit je ne vous aime pas.

Vous avez commencé en tant qu’agent immobilier avant de vous lancer dans le théâtre et du coup vous avez arrêté d’être agent immobilier. Tu nous entendsStéphane Plaza ? On choisit ses combats ! En plus, agent immobilier en 1983, vous avez connu une époque où les gens pouvaient s’acheter des appartements, ça devait être fou ! Nous maintenant c’est des trucs qu’on se raconte comme des légendes d’anciens autour du feu : "J’ai une grande tante qui avait acheté un trois pièce dans le 9éme … Wouuuaaaw!! Ouais, et même qu’elle a remboursé le prêt avant de mourir ! Waouuuuuuuuuh !!"

Aujourd’hui vous venez nous parler d’_"_Adieu… peut-être… merci… C’est sûr". Le titre de la pièce on dirait moi qui essaie de quitter un mec toxique. Allez… Adieu cette fois. Peut-être qu’on peut dormir ensemble une dernière fois… Merci pour la MST. Non mais c’est sûr que je m’en vais."

Et c’est un peu ça qu'elle raconte cette pièce, quelqu’un qui dit qu’il part mais qui ne part pas vraiment. Comme Juppé avec la politique, ou Leila d’une fête célébrant le dieu poppers… On dirait moi qui essaie de partir de chez moi quand je suis en retard : "Oh merde mes clefs, ah bah faux départ, j’ai pas de casque, toc toc c’est re-moi, j’ai pas mes gants, ding-dong décidément, avec un pantalon c’est mieux ! Allez j’y vais !"

Votre dernier spectacle remontait à 6 ans déjà, et s’appelait "On ne peut pas rire de tout .” Et je vous jure qu’en 6 ans c’est devenu pire ! Je dis pas qu’on peut plus rire de rien, je dis juste qu’on relis nos chroniques avec Twitter allumé pour se rappeler de ceux qui sont tombés au combat.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !