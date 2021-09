Ce matin, pour Morgane ça commence à bien faire de jamais être choisie pour donner la réplique à Raphaël Personnaz

Raphaël Personnaz je ne vous aime pas, et notamment parce qu’on ne se connait. Et qu’on est en 2021!!! Vous vous rendez compte du temps perdu!!! Ca fait combien de temps que je vous attends moi? J’attends tellement que je suis à deux doigts de chanter du Michel Jonasz. Depuis la princesse de Montpensier de Tavernier en 2010, je suis là, je patiente. Mais non, la princesse de Montpensier c’était Mélanie Thierry, qui dans le film est éprise de Gaspard Uliel, duc de Guise. J’ai bien une idée de remake pour compenser avec moi dans le premier rôle éprise du duc de Guiz mais bon … pas sûre que le CSA laisse passer un truc pareil, puis il est pas là avant lundi, flemme, j’ai envie d’être éprise dès ce matin !

On poursuit dans l’injustice… En 2013 vous avez été Marius pour Daniel Auteuil, et v’là que, comme par hasard, j’ai pas été Fanny. Bref, 20 ans plus tôt en 1993, vous vous inscrivez au cours de théâtre parce que vous êtes amoureux d’une fille qui est dans le cours. Et drôle de coïncidence, AH! AH!, ce n'était pas moi. En 1995, vous vous échappez de chez vous pour aller rejoindre une fille à l’étranger, et la par contre … bah c'était pas moi. Ça commence à bien faire de jamais être choisie pour donner la réplique à Raphaël Personnaz, Allo le cinéma Français ? On se réveille là, tu passes à côté d’un truc ! A force de se concentrer sur Suzanne Lindon tu vas me louper. Bref.

Aujourd’hui vous venez nous parler d’Opéra, une série sur les coulisses de l'Opéra de Paris dans laquelle vous incarnez le directeur. Ah bah y’a directeur et directeur, t’imagines on t’envoie chez le directeur et c’est Raphaël Personnaz, mais t’y vas en roller quoi. Et là encore qui incarne la danseuse étoile ? Pas moi. Mais vous, Ariane Labed. Et là pour le coup, je peux pas râler. Déjà vous avez fait de la danse donc même si ça faisait longtemps c’était un peu un rôle taillé sur mesure. Je me suis vue une fois en tutu rose pour un shooting photo bon et bah…. Tout le monde voit Peppa Pig ? Bah voila.

