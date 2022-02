Morgane, très inspirée par le titre de la pièce dans laquelle joue Anne Charrier nous offre un florilège de ses meilleurs jeux de mots nuls.

Anne Berlin vous venez nous parler de la pièce "Charrier Charrier". Ah non merde. Putain la fatigue. Anne Charrier, bonjour nous sommes vendredi.

Vous venez aujourd’hui nous parler de la pièce "Berlin Berlin", dans le résumé d’ailleurs c’est écrit "Berlin Berlin la pièce qui fait tomber les murs"! Et là je dois poser mon véto. Bernard, je te pose, tu soigneras le chat plus tard. Poser mon véto! C'est mon truc à moi les jeux de mots nuls. Après on a de la chance ils auraient pu mettre sur l’affiche en gros "Berlin Berlin, ils sont à L'Ouest" Non parce que le metteur en scène s’appelle Patrick Haudecoeur et j’ai pas encore fait de vanne à gerber. Ah bah si. Comme quoi...

La pièce se déroule dans un appartement qui n’est pas n’importe quel appartement puisque celui-ci est doté d’un passage secret qui mène directement de l’autre côté du mur. Du mur de Berlin. C’est ca qui est interessant. Parce que un passage secret qui mène de l’autre côté d’un mur normal, c’est plus une porte du coup.

Mais quel rêve un appartement avec un passage secret qui amène ailleurs qu'à un dégât des eaux. Parce qu’on a tous eu un petit renfoncement dans le plâtre chez nous où on s’est dit "Oh tiens, ça fait quoi si je gratte ici?". Parfois il y a des choses qu’il ne faut pas mieux explorer. Ceci-dit, l'amiante est un très bon isolant. J’entends presque plus mes voisins. J’entends presque plus rien tout court d’ailleurs.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !