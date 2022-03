Ce matin, Morgane est heureuse de chroniquer un auteur qui écrit des livres qu'on ne peut pas poser. Elle appelle ça "les bouquins accroupis"...

Joël Dicker, je ne vous aime pas parce que *"*La vérité sur l’affaire Harry Quebert" moi ça m'a foutu un été en l’air. En plus je l’ai en deux exemplaires. Pourquoi me direz-vous? Et bien parce que j'étais à l’aéroport j’attendais mon vol pour l’Italie et j’étais complètement absorbée par le livre et au moment de mettre mon bagage en soute je réalise que j’ai fait partir le livre avec. Du coup je suis allée au Relais le racheter parce que l’idée de faire 1H30 d’avion sans continuer me semblait impossible. Du coup je me suis envoyé le road-trip avec deux bouquins identiques de 670 pages chacun. Je suis revenue d'Italie avec du pecorino et surtout des pectoraux! Sur des millions d’exemplaires vendus il y a peut-être 1 millions de gens qui ont été un peu cons au moment d’enregistrer leurs bagages!

Et puis comme je l’ai lu assez tôt après sa sortie du coup les étés d’après je me baladais sur la plage et je regardais les moldus le découvrir 2 ans après avec un petit sourire en coin de celle qui sait, qu’ils n’iront jamais se baigner. Hahaha, il a Harry Quebert dans la main et il croit qu’il va discuter avec sa femme pendant les vacances. Lance toi l’intégrale "Star Wars" parce que ca va être long.

Parce que vos livres de Joël Dicker, on ne peut pas les poser, il y a des twists qui font que t'éteins pas la lumière. Vous me devez 12 000 balles d’EDF.

Moi j’appelle ça des "bouquins accroupis". Quand tu commences à te lever dans ton lit, ou de la plage ou de ton banc et que tu lis encore un peu dans une position horrible pour tes genoux mais tellement cool pour ton cerveau!

Les gens les lisent en marchant, dans les escaliers du métro, dans la rue, il y a plus d’accidents de Joël Dicker que de trottinettes! Moi la disparition de Stéphanie Meyer ça a surtout failli être la disparition de ma clavicule!

En même temps vous êtes nés à Genève donc je comprends l’envie d’écrire des livres sur des villes dans lesquelles il se passe des trucs!

