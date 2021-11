Ce matin, Morgane qui a lu le livre de notre invitée, Clémentine Célarié, regrette d'être née à la mauvaise époque...

Clémentine Célarié, je ne vous aime pas, mais je ne le dirai pas car vous êtes ici chez vous, plus que moi en tous cas, parce que vous animiez une émission sur France Inter dans les années 80. Et c’est pas pour faire de la peine gratuitement à la moitié de ce studio mais j’étais même pas née quoi c’est fou. J’étais même pas encore à l’état d’idée. En 1980 j’étais encore un truc abstrait dans la tête de mes parents, j’avais pas encore de prénom je m’appelais juste "imagine un jour… ohlalala la galère".

Ca devrait être la grande époque Inter dans les années 80, l’époque ou les cheveux de Daniel n’avaient pas encore pris leur retraite anticipée. Nous, notre génération, a un peu loupé l’âge d’or de tout de toute façon. Quand je bossais en agence de pub on me racontait toujours les grandes soirées de l’époque avec des fêtes à la Gatsby, nous notre pot de Noël, c’était une commande de sushi avec le droit de péter une clope dans le bureau.

Après un vieux secret Santa bien gênant entre collègue quand tu dois te faire des cadeaux de moins de 10€ et ça j’en peux plus. Arrêtons ce truc de crevard, je vous en prie. Moi j’en peux plus de me retrouver à tourner en rond dans la Fnac pour trouver un truc pas cher à offrir pour quelqu’un que je connais pas. Tous les ans tu te retrouves avec la capote Dark Vador sur laquelle est écrit "je ne serai pas ton père"ou une boule à thé en forme de nichon. Ça m'angoisse.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !