Encore un chef qui vient dans l'émission sans rien apporter à manger. Morgane qui n'est pas une fine cuisinière en est réduite à manger sa frustration...

Jean-François Piège je ne vous aime pas, je vais pas refaire la blague de "vous arrivez sans rien à manger pour nous" parce que honnêtement ? Ça me fait même plus rire en fait. Vous ouvrez un restaurant à chaque changement de lune mais mettre un coq au vin dans votre kaway pour venir ici, ça tilte pas ! Vous avez peut-être des étoiles sur votre tablier mais vous n’en mettez pas dans mon cœur. Bref, il est 11h15 et j’ai faim. Si c’était pas clair !

En plus on s’est déjà beaucoup engueulés vous et moi, vous le savez pas mais deux trois fois dans ma cuisine j’ai pas été tendre avec vous. La dernière fois vous êtes venu pour nous présenter "Le grand livre de la cuisine française - Recettes bourgeoises et populaires" c’était le 5 février 2021. J’ai raté une recette à la première étape je n’ai plus jamais cuisiné. Ça fait plus d’un an que je mange ma frustration et je peux vous dire que ça nourrit bien.

Puis, la vraie recette populaire au fond, n’est ce pas de commander un kebab en se disant que tant pis ? J’aimerais cuisiner plus mais j’ai du mal avec les livres de recettes, je trouve qu’ils parlent mal. C’est quoi cette insolence ? "Coupez les cives en petit dés…" Déjà tu me donnes pas d’ordre en fait. Si je coupe pas les cives tu vas faire quoi ?

Tu sais que t’as de la colère en toi le jour où tu t’embrouilles avec une poêle. AH BAH IL Y ARRIVE JEAN-FRANÇOIS À FAIRE REVENIR DES OIGNONS, moi j’arrive même pas à faire revenir mon ex. Faudrait que j’essaie au vin blanc. Ca va. Elle est facile. Pas comme vos recettes.

Et si je veux être honnête, c’est faux ! Votre cuisine est populaire justement et vous démocratisez une manière de bien manger en l’expliquant et en la rendant accessible. Parce que parfois, même si la recette a un peu changer, ça peut être bon quand même. Tu m’entends Guillaume ?

Aujourd’hui vous venez pour votre nouveau livre "Zéro viande Zéro poisson". Vous aviez déjà écrit "Zéros gras". La prochaine étape c’est un livre sans page sur le jeûne. Pour jeûner c’est simple : Asseyez-vous et ayez le seum. Dans ce nouvel ouvrage vous revisitez 50 recettes façon végétarienne donc. Nagui qui accueille Jean-François Piège pour un livre sur des recettes végétariennes. Ça va l’entre soi ? La grande messe du prosélytisme ? Si chacun y va pour prêcher à sa paroisse, on a pas fini. Est-ce que Leïla reçoit le gérant d’une rhumerie ? Bah non.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !