Ce matin, Morgane nous parle de la difficulté de trouver un partenaire de vie tellement il devient impossible de ne plus avoir de divergence avec les gens...

Arnaud Ducret et Géraldine Pailhas, je ne vous aime pas ! Car vous m’avez eue…

Franchement, un film sur des gens que tout oppose et qui se retrouvent réunis par un petit coup du sort, on est dans une mécanique ultra-classique mais ça marche et moi je vais vous dire j’adore ca : les Roméo et Juliette. Les couples impossibles. Notre époque cloisonne tout, on crée de plus en plus de cases et on ne peut plus se mélanger sans trahir un peu leur cause et chopper le Covid.

Alors les gens qui se ressemblent parfois c’est bien, Genre Leïla et moi, si vous êtes coincés entre nous, Jackpot, c’est votre jour de chance. Surtout si vous n’aimez pas parler. Clairement vous n’allez pas pouvoir en placer une mais ce sera un beau spectacle.

Mais ça c’est l’exception car les gens qui se ressemblent les trois quarts du temps c’est chiant… Quiconque à un couple d'amis qui s’est rencontré en école de commerce vous le dira? Paul et Valentine, déjà leur deux noms côte à côte on dirait le nom d’un opticien pour enfant. Puis on dirait des frères et sœurs, ils se ressemblent, leurs familles se ressemblent, ils font les mêmes jobs dans des boites qui vendent les mêmes trucs, leur seul originalité c’est leur chien qu’ils n’ont même pas eu le bon goût d’adopter qui porte le nom d’un méchant de "Star Wars" car ça leur donne un côté foufou. Alors, 2 secondes les cons, votre chien c’est un Carlin les gars, c’est le même que tout Paris et en plus vous avez trois ans de retard car c’est clairement l’année des Shibas.

Moi ça me donne envie de craquer une allumette au dessus de l'Île De Ré tous ces couples, tu les vois sur le marché tu sais pas si ils se baladent ou s'ils font campagne pour Arnaud Montebourg. Non mais c’est vrai si on doit tous se ressembler pour s’assembler vous imaginez ? Moi je dois me taper que des métisses, avec des coiffures douteuses qui font des blagues de merde ? Mais j’ai pas envie de coucher que avec Fabrice Eboué !

