Entre couleurs et odeurs, Morgane se penche sur le concept de la Madeleine de Proust. Entre odeurs d'urine, de fleur d'oranger ou de mirabelles, on a pas tous les mêmes Madeleines...

C’est vous que je n’aime pas Nagui. Tahar Ben Jelloun c’est la troisième fois qu’il vient dans l’émission depuis que je suis là et à un moment je vais le lasser, il va plus m’aimer. Et je crois que j’ai la flemme de vivre dans un monde ou Tahar Ben Jelloun ne m’aime pas.

Tahar dans ce livre "La Couleur des mots", vous vous racontez à travers les couleurs, le bleu de Tanger par exemple et c’est fou parce que de toutes les manières de raconter l’enfance, c’est vrai que le prisme des sensations : odeurs, couleurs, c’est peut être le plus évident. Si toutes les marques de pâtes brisées industrielles ont construit leur communication là-dessus c’est qu’il y a un truc dans les odeurs de l’enfance ! Et c’est plus poétique et racontable quand ta madeleine de Proust c’est quand même un truc qui ressemble de près ou de loin à une madeleine. Parce que se retrouver dans l’émission "La chanson secrète" pour dire en pleurant que "Ma madeleine de Proust c’est l’odeur de l’urine. Ca me renvoie à l’enfance à chaque fois !" ça ne concerne personne à part si vous avez grandit dans n’importe quelle impasse de la rive gauche ou si vous êtes un laborantin maladroit.

On a chacun notre truc différent, après sans vouloir faire de clichés, dès que tu passes sous Marseille, en général y’a toujours un truc en rapport avec la fleur d’oranger. Et c’est la meilleure odeur du monde. Si je pouvais allumer le doigt de Leïla pour en faire une bougie géante, croyez-moi que je ne me priverais pas.

Pour certain c’est l’odeur des mirabelles qui renvoie à une maison de vacances, et la sensation de la pierre froide où on venait chercher un peu de fraîcheur à 15h en plein mois d'août. Après ça, ce sont des souvenirs d’enfance de CSP+. Ce ne sont pas les miens. Parce que dans les pub Herta, excusez-moi, mais vu les hectares de jardins dont vous disposez vous achetez des saucisses en grande surface ? Bande de gros crevardos. Allez chez le boucher.

