Ce matin, Morgane affronte ses angoisses et nous parle de la pièce "Le Visiteur"...

Sam Karmann je ne vous aime pas mais c’est la première fois que vous venez dans l'émission donc j’ai lu votre biographie avec plaisir, vous êtes né en Egypte … Ah bah vous êtes deux finalement. Si on avait su. Moi ça fait deux ans que je surnomme Nagui "Le petit prince du Caire" alors que c'était peut-être même pas lui.

Sam, vous jouez dans "Le visiteur" au théâtre rive gauche, une pièce qui mêle trois choses qui me terrorisent : la psychologie, les nazis et le quartier Montparnasse. Moi, vivre à Denfert-Rochereau en 39, c’est mon pire cauchemar. Je sais pas pourquoi j’ai un blocage avec le quartier, les rues m’angoissent : une crêperie, des pompes funèbres, une crêperie, des pompes funèbres. A la fin je sais plus si j’ai envie de crever ou d’une beurre-sucre.

Alors la pièce on peut pas dire que c’est du boulevard. Le sujet est quand même fourni. C’est pas une pièce au sujet hyper light : Si vous voulez Laurent Baffie qui glisse sur sa bite il faudra repasser. Là, on est en Autriche sous l’occupation Nazie et Freud voit sa fille embarquée par la Gestapo. Désespéré il reçoit alors la visite d’un homme étrange. Qui est il ? Un fou ? Un rêve de Freud ? Une projection de son inconscient ? Dieu lui-même ? Laurent Baffie ? Attention donc à ne pas glisser.

Sam, dans la pièce vous incarnez Freud, et je suis ravie parce que je suis pas née à la bonne époque pour rencontrer Freud en vrai et que du coup maintenant pour moi Freud c’est vous. Et je dis pas que j’ai absolument besoin d’une psychanalyse, je dis juste que je suis humoriste vivant à Paris et qu’une de mes plus proches amies est Fanny Ruwet. Et je vous avoue que je faisais une thérapie avant, mais il y a quelques mois j’ai racheté une télévision, et putain, c’est génial en fait. Je me pose vachement moins de questions depuis que les publicités le font à ma place. Dès que j’ai du temps libre, hop, téloche, j’ai plus d’angoisses ni de neurones. Ca vaut bien la redevance.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !