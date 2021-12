Ce matin, Morgane, inspirée par la relation épistolaire de François Mitterrand et Anne Pingeot, aimerait bien trouver autre chose que des brochures de pizzerias et le petit carton des numéros utiles de son arrondissement dans sa boite aux lettres…

Patrick Mille je ne vous aime pas mais enchantée quand même.

Je ne vous aime pas mais enchantée quand même qui pourrait être un joli titre de recueil de lettres entre moi même et la personne à qui occupe mon cœur en ce moment : Monseigneur Urssaf. Ma vie c’est "Koh Lanta" un vaste jeu rempli de triche où personne ne sortira gagnant.

J’ai déjà crié mon amour des relations épistolaires il y a quelques jours alors que dans la bande on est à mille deux cents lettres d’un amour clandestin… Non mais faut être honnête on est plus proche de la dick pic. D’ailleurs Tom fais gaffe, t’as du m’envoyer celle de ton petit cousin… Enfin bref, qui dit amour par lettre dit souvent amour un peu caché, c’est vrai, quand tu es marié et que tout se passe bien c’est vrai que ça perd de son charme : "Mon très cher époux, quand vous rentrez dans le salon, je voudrais savoir si cela vous embêterait, mon amour, d’enlever vos putain de chaussures avant de marcher sur le tapis berbère car non contente de collectionner vos poils dans le bac à douche comme autant de petites raisons de vous haïr, je dois en plus récurer à genoux ceux du tapis et dois-je vous rappeler que la position qui se fait normalement à genoux, nous ne l’avons plus pratiqué depuis de bien nombreuses lunes. Tendrement vôtre."

Après c’est fou de se dire que des grands hommes politiques aussi pouvaient vivre de grandes passions. Parce que tu les écoutes ils te disent que leurs passion c’est la France et les Français mais moi ça me rassure quand je sais qu’il kiffe une française en particulier. C’est des humains comme les autres, la seule différence c’est qu’ils vont au salon de l’agri en costume.

Après il faut dire, c’était une autre époque, avec le climat de violence que les gars se tapent aujourd’hui je pense que t’as pas la place pour un amour clandestin même quand t’es Benjamin Griveaux et que t’as un bon portable. Je ne dis pas que la vie était plus douce quand tu vivais sous Mitterrand. Je ne parle pas forcément d’Anne Pingeot mais de tout le monde, mais maintenant que tu sois d’accord ou pas avec le gouvernement c’est quand même des tranches de 5 ans d’une violence inouïe.

