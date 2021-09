Pour Morgane Nicolas Briançon est LE metteur en scène incontournable du théâtre français

Nicolas, Nicolas, Nicolas. Je vois bien que vous essayez de revenir me séduire. Toute cette fausse amitié avec Nagui et sa famille juste pour m’atteindre franchement ? Vous n’en faites pas un peu trop. Franchement si vous voulez me proposer un premier rôle il suffit de m’appeler, vous n'avez pas besoin de vous taper cette émission trois fois par an, je suis pas un monstre.

En plus cette fois vous jouez au Théâtre du Montparnasse, moi je suis direct avec la ligne 4 franchement on dirait que vous n’essayez même pas quoi. Je ne vais pas non plus aller vivre en face au Paradis Du Fruit pour que vous me remarquiez. Mon objectif de carrière à la base c’est de prendre le melon, pas de le manger, hors saison qui plus-est.

Aujourd’hui, vous venez nous parler d’une pièce que vous adorez tellement que vous avez décidé d’en faire une nouvelle mise en scène... je ne sais pas où vous trouvez le temps vu que vous êtes déjà occupé à mettre en scène la moitié de ce qui se joue dans Paris. Il est en train de Kim Jong-uner le théâtre français. Un jour on dira “Ah mais tu sais le metteur en scène là… qui, Nicolas Briançon ?… NON ! Justement, l’autre… Ahhh, bah non je vois pas. »

Vous travaillez trop Nicolas et ça doit être pénible pour vos proches dans la vie de tous les jours. Tu te tapes tout le repas de Noël, lui il est à l’écart dans un fauteuil et à la fin il dit “BON, c'était pas mal mais on va la refaire, avec un peu plus de joie de vivre cette fois ci. Et mamie, pour l’amour du ciel articulez. Oui bah Isabelle Huppert ou pas on comprend rien“

