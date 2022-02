Morgane qui a vu la série "Totems" avec José Garcia se demande si après tout, elle ne s'improviserait pas espionne elle aussi…

José Garcia je ne vous aime pas. Vous venez nous parler de la série "Totems", et je croyais que c’était le spin-off-documentaire sur la vie des totems d’immunité de Koh Lanta entre deux tournages. Genre révélation, retour à l'anonymat, attouchement incessant de Denis Brogniart pendant les feux de camp.

Et pas du tout. "Totems" c’est l’histoire de Francis, un ingénieur français contraint de s’improviser espion. C’est drôle comme tournure de s’improviser espion. Moi j’en ai un peu marre d’être là, je vais peut-être m’improviser espionne tiens. Je sais pas si je serais pas trop spontanée pour être espionne. Je crois que j’irais à la facilité, petit tour en en Ukraine voir Volodymyr Zelensky, le président en disant "Bon écoute, Poutine a dit qu’il était désolé voila. Il a abusé mais tu sais comment il est. Allez, soit le plus intelligent des deux et viens au diner il a fait des fajitas parce que t’aimes bien", après je prends un vol pour le Kremlin je vais voir Poutine "Ecoute, Volodymyr voudrait bien garder l’Ukraine mais en échange il vous donne la Biélorussie. Faudra juste enlever 'Bielo' on garde du temps. Allez, je pars en course. Comment on dit Old El Passo en russe? J’ai des promesses à tenir".

