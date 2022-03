Morgane qui demandait des sujets un peu joyeux est servie avec la guerre d'Algérie, le thème du film des invités de La Bande Originale...

Et bien voilà! Moi qui demandais un sujet joie en début de semaine, me voilà servie! La guillotine, la guerre d’Algérie… Si vous cherchiez des idées de soirée à thème pour votre week-end ça peut être des costumes très drôles. Vous pouvez vous déguiser en quelqu’un sans tête ou avec une tête dans un panier, en baignoire pour noyer vos ennemis ou en État français dans le déni. Bref les possibilités sont multiples, dommage que plus personne ne fasse de soirées déguisée. A part Alexis mais pardon l’invit' n’était pas claire. Costume SS pour Sterward/Somelier moi j’avais pas compris.

Ahalala sujet sensible la guerre d’Algérie pour une chronique, faut pas dire de connerie, faut pas faire neuf blagues sur le drapeau algérien par sketch sauf si tu veux finir en prime time sur C8. C’est compliqué. Après j’espère quand même que des internautes vont se déchirer la gueule en commentaires sous ma vidéo Youtube. Non mais parce que pendant que vous refaites l’Histoire de France en vous traitant de néo-nazis à tour de bras, moi ma vidéo elle remonte, les gens voient la chronique et ça remplit les théâtres. C’est formidable internet vous savez. La culture qui repart c’est pas Roselyne Bachelot c’est "Frédo55" qui dit "Vive Dieudonné c’était le meilleur de toute façon" sous une vidéo d’un clip de Vitaa.

Bref, Vincent Lacoste je ne vous aime pas mais vous le savez on en a déjà parlé quand vous étiez venu avec Riad Sattouf mais là il va falloir faire votre promo solo. Il est pas là votre copain… C’est bien de se faire dessiner mais va falloir bosser maintenant mon bonhomme. Oui bah j'avais plus de parfum ce matin donc j’ai mis un mix de condescendance et de paternalisme ça tient plus longtemps.

