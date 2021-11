Ce matin, Morgane, inspirée par sa lecture du dernier livre de Bruno Solo, se demande qui elle aimerait inviter à diner …

Bruno Solo, je ne vous aime pas car vous avez concrétisé la question que tout le monde se pose : _"_Et toi si tu pouvais dîner avec des personnalités vivantes ou mortes qui tu choisirais?" Et cette question c’est toujours un excellent moyen de connaître les gens ! Parce que poser la question à ton date qui te répond Augusto Pinochet et Ted Bundy tu te dis que imaginaire ou réel, le diner risque d’être long quoi "wow j’avais prévu des Gambas flambées au Cognac, mais on va se passer des Gambas."

Les gens ont toujours les mêmes réponses à ce jeu-là et c’est jamais la réponse honnête c’est toujours Mandela, Thomas Edison, Nietzsche, Charlie Chaplin, Claude François, Rosa Parks, Einstein … L’enuiiiiiiiie ! Déjà, Mandela et Rosa Parks ils vont parler qu’entre eux … "Moi je me suis assise au fond du bus 27", "bah moi je me suis assis dans une cellule pendant 27 ans ".

C’est vrai tu peux plus faire une raclette sans prétention avec des amis sans que chacun tire la couverture de la lutte contre la ségrégation à lui, c’est pénible cette époque. Franchement, faire une bouffe avec Martin Luther King c’est insupportable, Moi aussi Lulu I Have A Dream et c’est qu’on commence à manger parce qu’en servant le champagne quand j’ai dit " Martin ! Un discours ! ", je m’attendais pas à un truc de 35 minutes…

Pendant ce temps là, t’as Charlie Chaplin qui peut toujours pas en placer une et Thomas Edison et Claude François qui se prennent la tête sur une histoire d’ampoule "Mais qu’est ce que tu avais besoin de plus de lumière à ce moment là Claudio ? Les lumières du phare d’Alexandrie ne te suffisaient pas ?" Puis Nietzsche qui prend un café gourmand quoi. Ca prouve bien qu’il est nihiliste tiens ! La mini Panna-Cotta si ca c’est pas une preuve que tu crois plus en rien.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !