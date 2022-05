Le sujet du kidnapping tend un peu Morgane, quand elle voit les photos des gens recherchés dans les aéroports ça lui colle des sueurs froides.

André Dussollier la dernière fois vous êtes venu parler de "Tout s'est bien passé" un film sur la fin de vie et aujourd’hui vous venez pour "Juliette dans son bain" sur un homme dont la fille a été kidnappée, la mémoire salie et la réputation détruite. Et bah on se marre chez les Dussollier… Au catering ils avaient raison les autres de vous appeler Dédé la déconne. Pourtant le titre, "Juliette dans son bain", moi j’imaginais un truc tout fleuri avec Anaïs Demoustier qui n’arrive pas à choisir entre deux mecs et qui du coup fait la mou dans la mousse. Mais non, faut qu’il y ait du scandale, du secret, et des tableaux de maître. On est quand même sur Arte.

En plus ce sujet, le kidnapping me tend particulièrement. Parce que moi il y a presque deux ans j’ai été enlevée, et amenée ici et depuis j’arrive pas à m’échapper. Vous croyez qu’il y a des gens qui acceptent des chroniques quotidiennes de leur plein gré ? Ils menacent mes proches. Daniel il m’a dit : "Tous les jours tu viendras m’écouter parler de fromage, et tu riras même aux chroniques de Tom Villa sinon on bute ton frère et ta sœur". Et franchement, Daniel, déjà depuis la chronique sur le Roquefort d’octobre je me présente comme fille unique. Je suis prête, faites ce que vous voulez mais libérez-moi. Pour les autres jours Gérémy Crédeville m’a proposé de faire un duo en chronique, donc si c’est pas vous qui tuez ma mère, elle mourra de honte de toute facon ! Sur les vidéos Youtube, si je cligne beaucoup des yeux c’est pas le pollen, c’est des appels à l’aide en morse.

Blague à part, je crois qu’il n’y a rien de pire que le kidnapping. Déjà quand je vois les photos des gens recherchés dans les aéroports j’ai des sueurs froides mais alors si ça m'arrivait je n’imagine même pas. Quand quelqu’un meurt bon bah tu fais le deuil, puis ça fait toujours une chambre qu’on transforme en salle de gym, mais là en cas de rapt, t’es dans l’attente, t’oses pas commander les elliptiques, tu peux pas valider le devis du peintre. Bref c’est la galère.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !