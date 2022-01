Ce matin, Morgane qui a haleté pendant toute la durée de "L'Ennemi", le film de Stephan Streker avec Alma Jodorowsky, nous parle décor de films et de sa passion hôtel...

Alma, Stephan, je ne vous aime pas.

C’est contractuel et ça ne fera pas mal. En plus Le film est bien, c’est un thriller haletant, comme on dit sur toutes les affiches de thrillers finalement. Je crois que le seul adjectif qui va avec thriller c’est haletant. Donc j’ai haleté pendant toute la durée du film et à l’instar de Daniel le vendredi soir en boite à Agde… Je me suis laissée prendre! Je me suis laissée prendre! Même si, contrairement à Daniel le vendredi soir en boite à Agde, c’est pas gai!

Alors l’ennemi, on l’a dit c’est l’histoire bien joyeuse et bien solaire d’un célèbre homme politique accusé d’avoir tué son épouse retrouvée morte, une nuit, dans leur chambre d’hôtel. Ecoutez en plein mois de janvier, ça nous met du baume au cœur. J’ai commencé à regarder la bande annonce, j’ai vu une plage, un hôtel de luxe, je me suis dit ça va me rappeler les vacances que je ferai quand avec Fanny on aura cambriolé Nagui. On avait tout prévu c’était bien parti mais en arrivant devant la maison, Fanny, elle a sonné… Du coup sa femme a ouvert et elle nous a proposé de rester diner puis bo … Voila quoi… On aurait pu partir avec un écran plat mais on est rentrées avec 25 manières de revisiter la patate douce, et je pense qu’on a gagné au change.

Donc là dans le film ça part bien, du sable fin, un hôtel, de l’amour, et, il a du sang sur sa manche putain ! pourquoi vous gâchez les vacances Stephan!? Et pourquoi la femme retrouvée assassinée elle est toujours magnifique et mystérieuse ? Pourquoi c’est jamais Catherine Jacob qui tournoie dans des chemises blanches oversize à longueur de flashback ?

Après franchement le décor du film est dingue! Moi j’ai une petite passion hôtel et franchement l’hôtel dans lequel se passe le film mais moi si je me paie une nuit la bas, le minimum c’est d’être retrouvée morte dans la chambre. En ce moment je suis en tournée parfois dans les hôtels tu te dis mais “Le carrelage, ok, mais pourquoi au plafond ? “. Il y a des chambres, tu sais pas si t’es là pour dormir ou te faire autopsier. Ca coûte quand même pas grand chose de foutre une bougie à la figue et un dessus de lit, au moins pour tenir chaud aux punaises.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !