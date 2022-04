Zep est de retour avec une BD inspirée du projet Blue Brain. Un projet qui a pour but de modéliser et reproduire en numérique un cerveau humain. Morgane s'y est intéressée et elle n'est pas convaincue…

Alors vous ne le savez peut-être pas mais j’ai déjà été confrontée à vous au début du mois… Car nous avons couché ensemble… En fait j’ai joué mon spectacle à Onex à côté de Genève, charmante bourgade dont vous êtes natif. Et je peux vous dire que les gars sont fiers, les loges mêmes vous rendent hommage. Il y a vos dessins partout. Quelqu’un m’a dit "il est d’ici" j’ai répondu "Bah encore heureux que c’est pas juste comme ça ce serait étrange. Des loges Titeuf mais gratuitement."

Alors dans "Ce que nous sommes", vous nous transposez dans un monde où certains humains disposent d’un second cerveau numérique où sont directement uploadées des connaissances et des expériences virtuelles plus vraies que nature.

En gros c’est une dystopie et ce genre d’expérience de neuroscience tout le monde s’accorde à dire que dans quelques décennies on vivra comme ça. Alors que non. En l’an 2000 on se parlait de voitures volantes et de Paris / New-York en 25 minutes, 22 ans après on est sur des trottinettes électriques qui tombent en rade de batterie rue de Ménilmontant en disant à ton pote derrière "Ca te va de mourir en moonwalk ?". On imagine toujours que les machines vont nous dominer dans une espèce de décor du cinquième élément alors que n’oubliez jamais que l’être humain est décevant. Si un jour le hoverboard de "Retour vers le futur" marche vraiment ça sera juste pour être plus con, plus haut. Quand je vois comment on se comporte avec des véhicules normaux, j’ai du mal à me dire qu’il y aura un miracle quand on sera dans les airs "hahaha je me suis garé comme un connard dans le ciel".

Dans "Ce que nous sommes", vous imaginez que les humains pourront télécharger des programmes directement dans leur cerveaux numériques. Une nouvelle langue, une science ou ce que tu veux, et c’est déjà un peu le cas ça s'appelle la télévision. Quelqu’un qui branche son cerveau en permanence sur CNews il apprend la haine de l’autre, quelqu’un qui branche son cerveau permanence sur NRJ12 il apprend la haine de l’autre cette grosse tchoin avec son cul là.

Ce qui vous a inspiré ce nouvel ouvrage c’est le projet Blue Brain, un projet qui a pour but de modéliser et reproduire en numérique un cerveau humain. Ça coûte des milliards et les recherches durent depuis des années. Il est fou ce monde. Il y a des pays où des gens meurent encore de maladies que normalement tu chopais que sur des bateaux pirates, et ailleurs on se demande comment on peut upgrader le corps humain parce que ce qu’on a c’est pas assez. Les gars ça a commencé par la Mésopotamie, on faisait des poteries au bord des fleuves. Après on a créé les villes, l’argent et le capitalisme et maintenant les gens font des burn out et quittent tout pour ouvrir des ateliers de poterie et vivre au bord de l’eau. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait le tour ?

