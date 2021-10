Ce matin Morgane se réconcilie avec Zola grâce à l'adaptation de "Germinal" en mini série...

Alix Poisson, Thierry Godart je ne vous aime pas parce qu’on est vendredi. Et que pour l’occasion … un sujet léger, un sujet soleil, un sujet bon week-end : La mini-série "Germinal" d’après le roman d'Emile Zola. Emile Zola qui n’est pas seulement un Lycée à Aix En Provence, écoutez, je le découvre en même temps que vous.

La série m'a un peu réconciliée avec Mimile parce que moi j’avoue que pour moi Zola c’est plus simple quand c’est en fiction. En seconde j’ai dû lire "L'Assommoir" pour l’école. Et bah il porte très bien son titre. D’ailleurs je profite de ce moment pour adresser mes félicitations sincères aux Parisiens, il n’y a pas de retour du prénom Gervaise dans les squares du 9éme arrondissement. Alors bravo. Pour une fois vous avez été raisonnable. Parce qu’à la sortie de la crèche Marcel et Léopoldine ça va encore, en revanche Gervaise ou Dreyfus, faut le porter quoi.

Donc retour à la légèreté avec ce bon vieux boute-en-train d’Emilio. Pour ceux qui comme moi dont le livre est tombé des mains. Tombé des mains c’est une expression Kadourienne pour dire "C’est chiannnnnnnt mon dieuuuu", je vous fais un petit résumé avec mes mots à moi…

