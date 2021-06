C'est une première : Morgane Cadignan AIME l'invitée du jour, la comédienne, chanteuse et réalisatrice Julie Delpy, invitée dans la Bande Originale pour son film "My Zoé", en salles à partir du 30 juin.

Julie Delpy bonjour. Ravie que vous soyez dans cette émission. Bienvenue à vous ! Et bah oui, SURPRISE ! Je ne vais pas lui dire que je ne l’aime pas ! Et vous allez faire quoi Nagui ? Me virer en direct ? Il reste 10 jours d’émission. Me virer lors d’une émission enregistrée avec passage au taser… Je sens que ça vous tente... Mais vous ne pouvez pas vous passer de moi !

Vous avez besoin de gens pour perdre au blind-test, vous savez aussi bien que moi que cette émission ne tient pas sans moi, franchement, les 7 dernières années étaient un miracle ! Si je pars maintenant, Tanguy va déprimer et n’aura plus le goût de la blague, il fera des chroniques d’à peine 7 minutes. Allez-y virez-moi, à qui Daniel va-t-il dire bonjour hein ? Aux auditeurs ? Laissez-moi rire ! Qui est-ce qu’il va traiter de saleté tous les matins ? Paul Mirabel ? Daniel dira “Salut la saleté “ à Paul Mirabel qui lui répondra “Merci beaucoup ?“ !

Sans moi, il n'y a plus de piment ! Si vous me virez maintenant c’est l'insurrection, c’est la mutinerie… Pendant au moins une demie journée les gens seront ronchons à mort ! Leïla disparaîtra dans la nature, elle n’animera même plus le JT, il y aura juste un papier posé sur le bureau avec écrit “Pas de nouvelle, bonne nouvelle, démerdez- vous.“ Gérémy ne chantera même plus, et rien que pour ça : virez-moi immédiatement.

Julie Delpy je vous aime, vous jouez et co-signez le scénario de ma trilogie préférée au monde, celle de Richard Linklater et rien que pour ça je vous aime. Et oui, surprise la France, je ne suis pas qu’un être fait de haine et de gras... Comme une espèce de préfou au ressentiment. Je ne suis pas qu’une fougasse d’intolérance qu’on trempe dans un guacamole d’antipathie. Je suis aussi quelqu’un qui a LA DALLE à 11h17 le vendredi . Et quelqu’un qui aime Julie Delpy. Mais très honnêtement, j’ai surtout faim....

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !