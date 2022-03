Ce matin, Morgane qui rêvait plus jeune de porter des paires d'escarpins à semelle rouge trouve un peu exagéré que Christian Louboutin soit venu à La Bande Originale les mains vides…

Non mais là c'est trop. Déjà, Christian Louboutin vous venez les mains vides je trouve ça bof. On a eu le livre d’Eva Ionesco, quand Christophe Michalak est venu il avait apporté des chocolats, pardon mais une ou deux paires de pompes ça se fait. Je suis pas Patti Smith en fait, j’ai pas prévu de passer mon existence en Converse. Donc une paire d’escarpin de 12 cm pour regarder Leïla autrement qu’en contre-plongée une fois dans ma vie ça ne serait pas du luxe. Enfin si, du coup.

Christian Louboutin qui vient pour un livre et non pour me chausser. On aura tout vu! Vous vous rendez compte au lycée du nombre de Babybel mangés, pour en récolter la cire et la coller sous mon escarpin H&M? J’ai détourné l’industrie du fromage de merde pour faire de la contrefaçon de Louboutin moi monsieur. Mais j’assumais, la mode c’est une attitude! Quand on demandait "Aaah c’est quoi qui sent le lait fermenté?", je répondais "Le style Vanessa, le style! Allez dégage, je dois colorier des Kiri pour faire des carrés Hermes!"

Christian dans vos collections il y a des pièces magnifiques et il y a aussi celles que Nagui choisit. Non mais c’est super! Il faut bien que quelqu’un achète les paires qui ressemblent à des armes blanches. Il y a certains modèles, si tu les déclares pas, t’es passible de deux ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende. La moitié du prix de la paire donc ça va.

Christian Louboutin, tout commence en 1975, au musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie, alors pour ceux qui ne connaissent pas c’est un musée à Paris que tu fais quand t’as déjà fait tous les autres et que tu aimes vraiment les musées. Le Louvre, Orsay, Pompidou tu regardes pas vraiment les œuvres c’est pour faire une story Insta et montrer aux autres que t’as passé un dimanche plus intéressant qu’eux. Non celui-là, c’est quand t’aimes vraiment te cultiver. C’est simple, Y’a jamais la queue.

