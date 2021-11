Ce matin, Morgane se retrouve parfaitement dans le personnage d'Ava dans le film "La Pièce rapportée". Epouser un mec riche et un peu naïf, c’est du win-win !

Anaïs, Philippe, je ne vous aime pas.

Anaïs franchement vous êtes venue en début d’année avec Valéria Bruni Tedeschi et dans la chronique je vous avais demandé en substance d’être un peu moins belle et talentueuse. Bon. Bah je vois qu’on ne m’écoute pas. La dernière fois c’était pour "Les Amour d’Anaïs", là ça parle aussi un peu de vos amours mais le film c’est "La Pièce rapportée", qui a également été mon surnom dans pas mal de situations.

Il y a toujours une pièce rapportée dans les groupes de potes parce que tu es l’ex d’un tel ou la cousine de machin. Puis quand t’es une pièce rapportée tu te fais un peu discrète parce que tu connais pas bien tout le monde. En revanche faut pas rester discrète trop longtemps parce qu’un jour on m’a posé la question : "Et toi tu connais le marié ou la mariée du coup ?" ;alors que je portais une robe blanche avec une traîne de 4 mètres, je me suis dit qu’il allait falloir que les gens commencent à apprendre mon prénom…

Dans "La Pièce rapportée" Philippe vous jouez Paul un jeune héritier, pur produit du seizième arrondissement qui tombe amoureux d’Ava une jeune fille pétillante pas vraiment issue du même milieu. Et moi j’adore ce genre d’histoire c’est vraiment ce à quoi j’aspire. Dans mes vœux post bac, la première option était "ne plus être roturière". Qu’est ce que je vais aller faire un BTS communication des entreprises quand je pourrais être veuve de PDG franchement ? Entre devenir chef de projet dans le digital et passer ma vie a engueuler des traiteurs parce que le saumon n’est pas assez rose pour matcher avec les rideaux, le choix est fait !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !