Sylvain Tesson je ne vous aime pas mais quelle plus jolie manière de finir la semaine qu’en parlant un peu de la mort. C’est vrai, il est 11h, les gens vont bientôt déjeuner c’est le printemps, c’est aussi la mission du service publique de leur rappeler leur mortalité. Et pas seulement via Laure Adler. On a tous tendance à oublier que nous allons mourir même si autour de cette table il y a des preuves assez évidentes du temps qui passe et qui n’épargne pas. Ca sent l’amour ? Non ! Ca sent la mort ? Oui

Moi en fait, je suis assez fascinée par la mort et surtout par ce qu’il y a, ou pas, après, parce que personne n’est jamais revenu nous le dire donc soit il n’y a rien. Et j’y crois pas. Soit c’est tellement bien que les gars en arrivant se disent "Franchement ils verront bien". Ca doit être comme en boite, toute sortie est définitive, du coup personne n’a pu revenir nous dire "C’est troooop stylé. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. JAMAIS. C’est tempéré as fuck, y’a tous les gens qu’on a aimé, j’ai fait un bowling avec l’ange Gabriel et mon grand père. Et à la place des quilles c’était tout le club des 27. J’ai fait un Strike avec Janis Joplin.

Peut-être que le vrai paradis dépend de chacun et il est à l’image des envies et de ce que représente le paradis pour chacun. Des bonheurs auxquels tu n'as pas eu assez accès sur terre de ton vivant. Pour moi, par exemple, ça serait un endroit où je me réveille en me sentant reposée. Pour Tristan ce serait un endroit où on se déplace d'île en île à dos de Britney Spears mais sans l’oppresser, parce qu’elle veut bien. Nagui son paradis ce serait un monde solaire et lumineux où personne ne lui parlerait jamais de "N’oubliez pas votre brosse à dents". Jamais.

Après il faut pas qu’on sache il faut qu’on continue à se méfier … Si on savait ce qui se passe après, ça modifierait trop les comportements sur terre "Vous avez un cancer Mr. Michel". "YES ! Trop cool putain !". On a jamais vu quelqu’un de condamnés tenir un calendrier de l’avent en trépignant un peu. Si on était sûr que ce qui est derrière est chouette et existe, on parlerait de la mort comme des vacances "Et toi Jean-Yves tu meurs quand ? Dans 3 mois, dernière ligne droite là, je t’avoue j’ai hâte je suis super fatigué. En plus cette fois on n'emmène pas les enfants.".

