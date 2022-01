Ce matin, Morgane se retrouve face à l'auteur dont elle partageait les lectures avec son père, le maître du polar qui publie cette semaine "Le Grand Monde", Pierre Lemaitre.

Pierre Lemaitre je ne vous aime pas… Et pourtant personne parmi mes proches ne va me croire vu que les murs de mon appartement sont essentiellement constitués de bouquins de Pierre Lemaitre. Lemaitre quoi, tout est dans le nom de famille. Si vous vous étiez appelé Pierre Capasse ou Pierre Surlaplagecaselitvite… Mais non là, c’est Lemaître. Alors il faut être à la hauteur de votre nom, et de mon salon.

Moi je vous ai découvert avec votre série de polars, "Travail soigné", "Alex", "Robe de marié". Du coup quand vous avez eu le Goncourt pour "Au revoir là-haut" et que les gens me parlaient de vous je me la pétais un peu genre “ah mais moi je le connais d’avant, j’ai lu "Cadres noirs" j’avais 3 ans donc t’as qu’à voir.” Mon père vous lisait beaucoup aussi, ça a d’ailleurs été longtemps un rituel entre lui et moi, il lisait d’abord, il me disait pourquoi il avait adoré en me spoilant la fin une fois sur deux et il me le passait pour que je le lise ensuite et que je ne lui rende jamais. Puis souvent, à la fin d’un des polars je lui écrivais un texto à 3h du matin qui disait juste "Oh putain. Impossible de dormir. Je l’ai pas vu venir celle-là.", et il me répondait "titre". Grand lecteur, mais éducation très limite.

Votre nouveau roman "Le Grand Monde" est sorti en début de semaine. "Le Grand Monde" oui, le gros livre aussi. A cette occasion, j’ai lu une de vos interviews dans Madame Figaro où l’on vous demande quelle est votre madeleine de Proust, vous répondez : "l'œuvre de Marcel Proust". Non mais ça on a pas le droit par contre. Déjà c’est une manière de dire que vous avez lu Marcel Proust, et cette réponse elle me ramène à un des plus grands échecs de ma vie… Moi j’ai pas réussi. Putain ce dédain qu’il faut pour dire que le plus grand échec de ta vie c’est de pas avoir lu Marcel Proust. Alors que c’est faux hein, je suis à un foirage existentiel par jour, je compte tellement d'échecs que maintenant je dois les déclarer à l’Ursaff. Je vous jure, je me plante si régulièrement, ça devient même des proverbes, parfois le ciel se couvre et y’a quelqu’un qui dit "ah, ça c’est encore Cadignan qui a cru qu’elle avait une bonne idée".

