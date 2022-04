Morgane, la cendrillon de La Bande Originale.

Joël et Jean, je ne vous aime pas. Joël et Jean, très nouvelle vague comme titre. Joël et Jean… Je vois des herbes hautes, des bicyclettes, Jeanne Moreau ou Anna Karina qui ouvre un volet pour gueuler Joël et Jean venez manger. Ohlalala où est-ce qu’ils sont passés encore… Oui bon ça me fait juste penser à "Jules et Jim" quoi. Je la joue Cahiers du Cinéma mais c’est juste les consonances qui m’ont fait penser à ça finalement je ne suis rien de plus qu’un chimpanzé avec un ordinateur.

Bon Jean… Non mais elle est très bien votre programmation, c’est pas le problème mais c’est pénible on peut pas passer nos vies dans votre théâtre ! Ou alors vous allez au bout de l’accès à la culture en me louant un appartement en face. Ou dans le théâtre même. Vous pouvez me faire une petite place genre petite créature qui vit dans les combles.

En plus ça peut peut-être vous inspirer un conte, Joël Pommerat. Et puis pour me jouer franchement c’est facile, un enfant gentil mais sauvage… En ce moment il y a les stagiaires de troisième y’a qu'à se baisser. Et niveau espace pas de souci je dormirai dans une malle à costume, ça me rappellera mon petit deux pièces Parisien… Ah y'a pas à dire, l’histoire du gosse qui squatte sans payer de loyer pour assister à toutes les pièces, c’est joli.

Il y a bien eu le mystérieux sonneur de cloche, je peux être la mystérieuse casseuse de couille. Je me vois sur les vidéos YouTube des chroniques, honnêtement je suis pas bossue mais bon dieu meuf tu vas pas mourir si tu te tiens droite une fois. Et niveau vêtement la dernière collection H&M pardon, mais on est pas loin de la guenille. Donc il n’y a plus qu'à écrire le texte mais je vais pas vous mâcher tout le boulot non plus.

Déjà que j’ai un peu inspiré Cendrillon… Bah pardon, une très jeune fille à la beauté indicible, coincée dans une famille qui la martyrise, l’obligeant à nettoyer les chiottes c’est juste complètement mon histoire dans cette émission. Nagui c’est ma méchante belle-mère. Daniel, Tom et Alexis les petites souris, Leïla la marraine qui fait apparaître des trucs après minuit : "Ouh la gadou, la magicadou, le popersiba bidibou mélangez tout ça et vous obtiendrez quoi ? On sait pas et on s’en fou !"

