Ce matin, Morgane nous exprime son besoin de se reconnecter aux éléments. Un beau parking, un Starbucks ...

Catherine Meurisse je ne vous aime pas même si j’ai aimé à l’époque chaque strip de "Scènes de la vie hormonale".

Aujourd'hui, avec "La Jeune Fille et la mer" on est plus sur une bande dessinée avec quelqu’un en quête d’inspiration, en quête de nature et surtout sur quelqu’un qui a pris du LSD à son insu non ? Parce qu’il y a quelques pages pendant lesquelles vous discutez avec le rongeur du film "Pompoko" quand même? En plus vous mettez beaucoup de vous dans vos B.D. donc là j’ai du mal à me dire que c’est juste une partie un peu romancée.

En plus ces trips, ça m’est déjà arrivé du coup j’ai énormément de questions : dose ? effets ? fournisseurs ? Je plaisante évidemment sur la drogue c’est … tu disais quoi déjà la semaine dernière Leïla ? Ah oui ! Avec modération. Et encore ça c’est ce qu’elle dit à l’antenne, imaginez quand l’émission se termine : “ Chaque jour un petit joint, éloigne le médecin”, on l’arrête plus…

Plus sérieusement Catherine, si je parle d’herbe c’est pour illustrer votre retour au vert. Et votre rapport à la nature il n’est pas nouveau puisqu’en 2018 vous publiez "Les Grands Espaces", livre dans lequel vous revenez sur votre enfance passée dans le Marais poitevin. A l’époque vous questionniez déjà votre rapport à la nature et c’est de nouveau le cas ici avec un bilan carbone un peu plus scandale puisque vous êtes au japon. Après ça va vous buvez du thé et vous faites des pinceaux à partir de poil de cul d’animaux imaginaires donc c’est pas vous qu’on pourra accuser de surconsommation.

C’est joli ce retour aux sources, à la nature, une nature que l’on a redécouverte essentielle pendant le confinement. Avant tout ça la nature pour moi ça consistait surtout à insulter la mère du pollen. En plus c’est dur d’être contemplatif face aux merveilles des grands espaces. Pardon mais la force que ca demande de rester assis des heures sur une plage à regarder les vagues en faisant abstraction des milliers de bites en sable qu’on pourrait ériger. Parfois je sens vraiment que j’ai besoin de me reconnecter aux éléments, et à la première fourmis rouge je me dis que cette clairière ferait un beau parking…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !