Hier soir j’étais à un dîner avec des amis, on s’est demandé comme vous tous ce qu’on prévoyait pour les fêtes... donc on a tous dit la même chose « bah a priori on doit voir la famille, à priori je dois bouger, à priori on part à Berlin ».

Puis bon à force « d’a priori » et de s’entendre dire : « bah là c’est sûr qu’on n’arrive plus trop à prévoir , dans les autres pays ils commencent à prendre des mesures » ,

À recommencer à jouer les voyants à coup de : « non mais s’il y a des mesures ça sera la semaine du 10 janvier, mais il fera pas de mesures c’est les élections, il peut pas !! »

On a dit STOP . STOP on arrête de parler du covid.

Alors bon je vous avoue qu’ y a eu un long blanc, ah bah on était totalement à court d’idée, on avait tous très envie de trouver un sujet de conversation enthousiasmant mais franchement c’est dur là.

De mon côté j’ai eu l’impression d’ouvrir des dossiers dans ma tête que je refermais aussitôt

(les présidentielles, le climat, metaverse). Je pense qu’au même moment, les autres ouvraient exactement les mêmes dossiers que moi et les refermaient aussitôt parce qu’on tirait tous des gueules de dépressifs.

Après une longue minute de blanc y a Caro qui a essayé de rompre le silence et de dire un truc joyeux : vous avez vu le documentaire sur la pieuvre sur Netflix c’est dément !!!

Du coup on a fait comme tout le reste de l’année on a parlé de ce qu’on avait vu plutôt que de ce qu’on avait fait.

Tu sais qu’un poulpe est capable de mettre en place des stratégies avec d’autres animaux, genre avec les mérous, et ils sont capable d’ouvrir des coquillages et des crustacés juste en glissant un cailloux dans la fente

Alors moi j’avoue j’avais pas envie de m’enthousiasmer pour un poulpe mais après j’ai eu une image de moi comme à chaque réveillon face à un plateau de fruits de mer en train de galérer et de foutre le bordel avec mes putains de pinces de tourteaux dans lesquels y a rien à bouffer

Et je me suis dit que clairement ils étaient bons les poulpes !

Bref après le poulpe, on a continué sur l’intelligence des animaux. Aymeric, un pote, a une nouvelle meuf qui a un rat. Ça l’excite vachement « elle a un rat », il te dit ça comme si c’était la transgression ultime, le mec est totalement fasciné par le rat, je me suis même demandé s’il se le tapait pas quoi, il était là : les gars un rat ça s’apprivoise, ça a une intelligence séquentielle et ça peut même détecter les maladies.

Alors moi je ne supporte pas qu’on m’appelle « les gars », mais j’avoue étant un peu hypocondriaque, le truc sur les maladies ça m’a parlé donc je suis passé outre, je lui dis : Attend génial

Il me dit ouais ouais et genre même des cancers je crois

Je lui dis : mais non ?! et du coup comment il te prévient ?

Et là il me dit quoi : bah il peut pas te prévenir mais lui il le sent quoi.

Non mais génial ! Bonjour la relation toxique a deux balles, toi t’es là avec ton petit rat :

Cricri, cricri c’est bien approche-toi, approche-toi du labyrinthe que je t’ai construit avec des rouleaux de PQ. Pendant que l’autre avec ses petits yeux rouges il sait que tu vas crever et il dit rien ! L’ingratitude des animaux ! Ça sert à quoi qu’il le sache si c’est pour le garder pour lui ?

Et puis bon c’est bien sympathique ces histoires d’intelligence animale mais ça raconte quand même quelque chose sur nous non ? Diner de fêtes avec des amis et pour pas parler du covid les seuls sujets qu’on trouve c’est un rat et un poulpe sur Netflix !

Bah oui mais va trouver de la joie dans notre quotidien c’est pas facile. On a besoin de fuite ! De sortir de nos réalités.

C’est à cause de ça aussi métaverse. Le métaverse Ça me plombe mais ça me plombe. Dès que j’entends métaverse j’ai l’image d’un mec qui sortirait de Matrix et qui débarquerait chez moi avec un pantalon en cuir vegan en me parlant de crypto monnaie. Et moi je comprendrais rien évidemment.

De toute façon Je comprends plus rien, j’ai l’impression qui a un truc qui a tellement sauté dans le réel, on s’enthousiasme pour des trucs qui n’existent pas…

Franchement quand je pense qu’y a encore un an j’avais honte de me faire des superstitions au feu rouge, en vrai à côté de métaverse ça va quoi.

Non on a atteint un sacré stade dans la déprime et l’irrationnel

Sans parler de la répétition qui nous a usé, on est bloqué dans une spirale temporelle de merde là, c’est un jour sans fin

Tout se répète, on se ressort les mêmes phrases, on se répète les mêmes scènes, à quelques variant près… c’est épuisant, c’est plus la merde, c’est la métamerde.

Pardon, c’est pas la plus joyeuse des chroniques mais c’était ça ou prétendre qu’à priori j’étais cas contact