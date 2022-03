L’autre jour j’étais chez le gynéco, j’y pense là vu qu’on est dans le 16ème…

Non parce que j’ai deux raisons principales de venir dans le 16ème, soit c’est pour venir vous rendre visite à la maison de la radio, soit c’est pour aller chez le gynéco.



Et bref, on papote, de tout et de rien, pour faire semblant que c’est absolument pas gênant d’être face à face dans cette position quand elle me dit (après avoir parlé en vrac des températures en Antarctique, des élections présidentielles, et de l’Ukraine), qu’il faudrait pas trop trop tarder pour « lancer » le deuxième enfant.

Et vous voyez la gueule des mecs, en janvier, quand on leur dit qu’il faudrait vraiment s’organiser pour les vacances d’été sinon y aura plus de location en Grèce, alors qu’ils étaient même pas au courant qu’on allait en Grèce… !

Bah j’ai fait à peu près cette gueule, sauf que ce que je savais pas c’était que je voulais un deuxième enfant) et que les locations, c’était mes ovocytes.

Ah non mais je ne me suis jamais sentie aussi mec de toute ma vie, je ne me reconnaissais pas, je la regardais avec un air perdu, à dire des trucs totalement abstraits et cons, j’étais là : mais ça va tranquille on est pas pressés, si ? …

Comme si c’était elle qui voulait me le faire !

Et puis, tout ça cul nu évidemment !

Franchement y a rien de plus humiliant que d’être à moitié nu, mais du bas. Seins à l’air oui, torse nu oui, mais en col roulé, et chaussettes, le cul à l’air, c’est extrêmement gênant. Ça me fait le même effet que les mecs chauves qui portent une longue barbe, t’as l’impression qu’ils sont montés à l’envers, tu te dis, y a un truc qui est pas logique là.

Bref je me rhabille, on termine le rendez-vous et je continue à faire mon mec en disant : « ok ok bah je mets ça dans un coin de ma tête… je vais y réfléchir » et c’est là qu’elle m’a dit : faites vite quand même, vous avez pas le temps de réfléchir.



Alors il faut savoir que moi, il me faut environ une quarantaine de minutes pour savoir si je prends un carpaccio de bar pour être raisonnable, si je me fais plaisir avec une blanquette, ou si je prends plein de petites entrées histoire de gouter à tout : pardon pardon pardon, j’ai pas faim en fait je vais prendre un café, vous avez des cafés gourmands ? bah un café gourmand et un verre d’eau

Donc un deuxième enfant, en vrai, il me faudrait une dizaine d’années minimum pour me décider.

SAUF QU APPAREMMENT JAI PAS LE TEMPS !!

C’est insupportable ! Je veux dire dans quelle autre situation dans la vie, tu n'as pas le temps de réfléchir ? ça n’existe pas.

C’est une pression immense !

C’est comme, les courses au supermarché, à la base t’étais venue acheté des pâtes, et puis on t’annonce « que les caisses fermeront dans 10 mi », bah prise de panique tu repars, avec des BN, des piles, une ampoules et limite t’as oublié les pâtes !

Et puis il y a un tabou autour des femmes qui ne veulent pas d'enfant, on le sait (je pense fort à elles), mais il y a aussi un tabou atour des femmes qui n'en n'ont qu'un, ça s'appelle le tabou de l'enfant unique. Siiiiii quand on te regarde en te disant : il réclame pas un petit frère ou une petite sœur ? quand est-ce que vous mettez en route le deuxième ? Tu vas quand même pas le laisser tout seul, (comme si toi t’existais pas et que tu l’avais abandonné sur les marches d’une église

Mais même l'expression "enfant unique", est devenue péjorative, C'est totalement une insulte.

Exactement comme on dit "pervers narcissique" pour pas dire "connard", on dit "enfant unique" pour pas dire "sale égoïste qui pense qu'à sa gueule".

On le sait très bien, dès que tu critiques un homme sur sa difficulté à communiquer, ou à sociabiliser, ou à faire part de ses émotions, c'est la première hypothèse qu'on te sort : mais il est fils unique, non ?

Alors que si ça se trouve il est juste con le mec ! Alors que la plupart du temps il est juste con le mec

Puis la pression… L’autre jour la mère de mon mec m’a dit : quand est-ce que vous m'en faites un deuxième ?

Et bon comme j'ai aucune envie de LUI faire un cadeau… (ça a été vite vu)

Non mais franchement « vous m’en faites un »… C’est dégueulasse cette expression !

on lui fait livrer un bouquet interflora, on lui fait pas un petit fils ! quelle horreur

Ça me prends la tête ces histoires d’horloges biologiques là. En plus il parait qu’il faut pas, parce qu’après ton stress peut jouer sur ton cycle !!!

Sur la route du retour dans le taxi

Sur google j’ai tapé « temps réserve ovarienne 38 ans »…

sachant que ma recherche d’avant c’était « temps cuisson œuf mollet », et celle encore d’avant « temps trajet bombe nucléaire »,

BREF TOUT VA BIEN !

je me suis farcie tous les forums des meufs qui parlaient de leur fertilité, de leur cycles, et de ce qu’a dit leur a conseillé leur gygy…

Résultat, Qui s’est qui va se taper des pub pour des test d’ovulation clear blue en boucle à chaque nouvelle fenêtre internet qu’elle ouvre , c’est moi !

En rentrant chez moi, c’était le bordel, y avait le diner de la veille qui avait séché sur la table et mon mec était affalé sur le canap en comatant devant l’info en continue et en se plaignant d’être crevé parce qu’il supporte pas le changement d’heure…



Je lui ai gueulé dessus : ouais bah ça va comme pression du temps, y a pire tu crois pas ?

Il a rien compris le pauvre.

Ouais bah c’est pas grave, au moins il a le temps de réfléchir lui