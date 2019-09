Free a coupé la diffusion de BFM et RMC Découverte [...] Mais la conséquence de cette décision est terrible, on prive BFM TV de centaines de milliers de téléspectateurs et on prive RMC Découverte de 2-3 mecs un peu bizarres passionnés par les Anacondas et les restaurations de maison.

Et quel scandale !

Plus de Jean-Jacques Bourdin qu’on adore.

Celui qui est un peu le Dr Jekyll et Mr Hyde du journalisme, sauf que chez lui le petit Docteur Jekyll est mort à la naissance.

Alors oui bien sûr les auditeurs pourront toujours le retrouver chaque matin en allumant leur radio ou chaque soir en poussant la porte d’un bar PMU mais bon…

Moi j’ai besoin des interviews de Jean-Jacques le matin.

« Valérie Pécresse, combien de chouquettes dans 100 grammes de chouquette ? Répondez connasse ! »

Mais non, plus de Jean-Jacques et plus de Grandes Gueules non plus et de son concept totalement innovant qui voit des journalistes et des gens de la société civile débattre sur plusieurs sujets d’actualité tout en imitant votre poissonnier.

Non mais on fait quoi sans une chaîne comme BFM TV pour s’informer à l’heure où la défiance envers les journalistes n’a jamais été aussi grande hein ?

Sans des journalistes sérieux pour faire le tri de toutes ces fake news véhiculées par des sites de guignols comme le Gorafi qui ne pensent qu’à vendre leur produits dérivés débiles comme cette superbe boîte de jeu à seulement 10 euros 90.

Une honte Charline, mais une honte Made in France je tiens à le préciser.