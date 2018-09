Aujourd’hui Pablo Mira revient sur l’apprentissage de l’arabe à l’école.

"La proposition de Jean-Michel Blanquer est tout simplement inacceptable. laisser l'arabe être enseigné à l'école, ce serait faire entrer le renard dans le poulailler et moi je ne veux pas me réveiller un jour en découvrant que les poules se sont renardisées et qu'elles portent désormais une barbe rousse tout en agressant au couteau d'autres poules sur le canal de l'Ourq."