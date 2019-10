Il est grand temps de dire tout haut ce que tout le monde dit encore plus haut sur CNEWS, LCI ET SUD RADIO : Y en a marre de l’Islam ! Un islam de la provocation avec cet énième épisode au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et cette maman voilée qui a perturbé la séance en oubliant de perturber la séance.

Comme 157% des Français, sa présence m’a profondément choqué.

Julien Odoul, l’élu RN qui l’a interpellé, l’a très bien rappelé sur twitter : comment cette femme a t-elle osé se montrer voilée quelques jours seulement après l’assassinat de 4 policiers à la préfecture de police ? C’est intolérable.