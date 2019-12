Il est l’heure, il est grand temps, c’est le moment, tant attendu, que tout le monde espère, de l’espérance de tous, depuis très longtemps, que chacun il l’attend, de c’est l’heure…de la cérémonie des Mira d’Or.

Allez on ouvre cette cérémonie avec deux prix dans la catégorie médias.

D’abord côté télé, celui de l’émission de l’année qui revient à “L’heure des pros”, sur CNEWS, menée d’une main de maître par l’excellent Pascal Praud, une montagne de décibels dans un corps de prof de techno.

“L’heure des pro” c’est des débats sur l’Islam, le voile, la laïcité, sur le réchauffement islamique, et un débat, un seul, sur le poids de la dette, et c’était même pas à l’antenne, c’était à la machine à café entre deux débats sur les Musulmans.

Une émission In-dis-pen-sable !

Côté radio maintenant c’est un prix collectif puisqu’il revient à France Inter, 1ère radio de France encore une fois.

Notre station devance dans l’ordre : RTL, RMC, France Bleue, Radio Guadeloupe, Merguez FM des tubes et de la grillade, ensuite on a Radio Passion Bricolage, Radio silence aussi, puis on a un autoradio éteint et enfin on a Europe 1, bravo à tous.