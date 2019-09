Alors pour préparer cette émission je me suis dit « qu’est-ce que je pourrais dire sur elle de plus méchant que tout ce qui a déjà été dit par tous les vieux éditorialistes réacs ? » Réponse : « rien » mais je vais le faire avec plus de charisme. Donc j’vous le dis : y en a marre de cette Greta machin-chose là