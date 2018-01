Vendredi soir sur M6, c'est le retour de MacGyver, le monsieur bricolage de la fiction américaine. Une nouvelle version de la série des années 80, dotée d’un nouveau casting.

Lucas Till incarne le héros à la crinière impeccable capable de réparer une boite de fusibles avec un emballage de chewing-gum © CBS

MacGyver, c'est le héros qui désamorce une bombe nucléaire grâce à un trombone et faire atterrir un avion avec un chewing-gum, si mes souvenirs d'enfance sont bons. MacGyver, le pape du couteau suisse, à l’écran sept saisons durant, de 1985 à 1994. Un total de 139 épisodes et 2 téléfilms. Une série produite par un autre héros de série, Henry Winkler alias Fonzy de Happy Days !

La nouvelle version été lancée à la rentrée 2016 aux États-Unis... Mais est-ce que c'est bien ?

C'est carrément lamentable ! La première version est loin du chef d’œuvre, mais elle avait un certain charme qui tenait au panache de son héros. Ses bricolages improvisés n'étaient pas toujours très réalistes mais on se laissait avoir à chaque fois par son inventivité. Malheureusement, le MacGyver version 21ème siècle est... bête ! Et en plus d'être carrément idiot, il prend le téléspectateur pour un crétin, et ça c'est carrément impardonnable.

Vous êtes remonté contre lui ! Qu'est-ce qu'il a fait ?

Le premier bricolage du premier épisode donne le "la" : il récupère une empreinte digitale sur un verre avec un morceau de scotch. Truc qu'on a déjà vu dans tous les films et séries d'espionnage depuis un demi-siècle. Mais bon, le public a deux neurones, donc on lui affiche à l’écran chaque ingrédient de chaque manipulation... Une astuce de mise en scène vaguement moderne il y a quinze ans, mais affreusement ringarde aujourd’hui.

Autre nouveauté désespérante, pendant que le nouveau MacGyver bondit depuis un hélicoptère, s'accroche au train d'atterrissage d'un avion et saute d'un bateau à vive allure, tout ça rien que dans le premier épisode, il y a toute une équipe qui bosse pour lui. Son QI a tellement baissé qu'il a besoin d'aide. Chacun de ses comparses – de la jeune hackeuse à l’ancien GI – est tiré du chapitre 1, tome 1, de l'encyclopédie des clichés.

Et est-ce que le nouvel acteur est au moins à la hauteur ?

Le petit nouveau s'appelle Lucas Till. On a pu le voir dans certains des films X-Men les plus récents. Il n'est pas totalement ridicule mais difficile de passer après Richard Dean Anderson et sa coupe mulet.

D'ailleurs, que devient Richard Dean Anderson ?

A la fin des années 90, il est devenu le héros de la série de science-fiction Stargate SG1 durant huit saisons. Une franchise qui compte de nombreux fans français.

Alors de MacGyver, on regarde quelle version ? L'ancienne ou la nouvelle ?

Ni l'une, ni l'autre. Regardez plutôt la parodie. L'excellente MacGruber, une série de sketchs hilarants tirés de l'émission culte « Saturday Night Live ». Will Forte joue un faux MacGyver nullissime qui ne réussit jamais à désamorcer les bombes. Le vrai Richard Dean Anderson apparaît dans le rôle de son père ! Et ils en ont même fait un film en 2010 ! Les sketchs sont visibles en France sur la page YouTube officielle de l'émission « Saturday Night Live ».

MacGyver nouvelle version sur M6, c'est vendredi à 21h.