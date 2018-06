Pour cette dernière chronique de l'année, Romain Nigita nous propose une petite sélection des séries à regarder cet été.

Quelles séries regarder cet été ? Les conseils de Romain Nigita © Getty

Et en guise de nouveauté, le retour en force d’un monument ! La britannique Chapeau Melon et Bottes de Cuir !

Vous la retrouverez sur trois chaînes en même temps. Notez que les géants de la VOD (Netflix et Amazon Prime Video) la boudent, comme malheureusement bon nombre de classiques.

La saison 4 est déjà en diffusion, en HD et dans un noir & blanc magnifique sur Eurochannel. La saison 4, c'est la première avec Emma Peel, la quintessence des acolytes de John Steed : intelligente, indépendante, à la pointe de la mode et incarnée par l'extraordinaire Diana Rigg.

Sur Paris Première dès demain, ce sera la saison 5, la première saison en couleur, toujours avec Emma Peel. Et sur Arte à partir du 9 juillet, vous pourrez retrouver la version années 70, les « New Avengers » lancée sept ans après l'arrêt de la première série. On y retrouve Steed toujours joué par le débonnaire Patrick MacNee. A ses côtés, un jeune homme, Gambit et surtout la blonde Purdey, c'est à dire Joanna Lumley à ses débuts. Vingt ans plus tard, elle deviendra la déjantée Patsy de Absolutely Fabulous.

Plus près de nous, la mini-série Sharp Objects sur OCS à partir du 9 juillet

On y retrouve l'actrice Amy Adams dans la peau d'une journaliste dépressive et alcoolique qui retourne dans sa ville natale pour enquêter sur les meurtres de deux fillettes. Sur place, elle va surtout devoir replonger dans son propre passé, notamment ses relations avec sa mère et sa jeune sœur.

Après Big Little Lies et The Night of, cette nouvelle production HBO va à nouveau vous tenir en haleine tout l'été comme un bon polar sur la plage. Il s'agit d'ailleurs d'une adaptation d'un roman de Gillian Flynn qui avait déjà signé Les Apparences (Gone Girl). Le tout est brillamment mis en scène par le québécois Jean-Marc Vallée, le réalisateur de Dallas Buyers Club.

Un peu plus léger, on l'espère, la nouvelle série du papa des Simpson à partir du 17 août, sur Netflix.

Ca s'appelle Disenchantment, c'est à dire « désenchanté ». Clin d’œil aux contes de fée puisque ça se déroule dans un univers de château, de lutins et de princesses. Évidemment, de la part de Matt Groening, il faut plutôt vous attendre à une vision grinçante et absurde du Moyen-Âge. La dernière création de Greoning remonte à quasiment deux décennies. C'était la parodie de science-fiction Futurama en 1999. Ça a duré sept saisons. De leur côté, Les Simpsons vont bientôt entamer leur trentième saison. Groening n'avait rien lancé de nouveau depuis. Donc grosse attente !

