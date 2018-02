Rien n’est pas là par hasard quand on raconte des histoires, et la pâtisserie n’échappe pas à la règle. Et cet inventaire sucré, mais non exhaustif, commence dans un village nommé Twin Peaks …

Quand l'agent du FBI Dale Cooper découvre cette petite ville de Twin Peaks, au début de la série de David Lynch, il tombe sur la meilleure tarte à la cerise de tous les États-Unis. Cette tarte aux cerises n’est pas un simple dessert ! C’est la métaphore d'un paradis perdu. Les créateurs de la série ont habillé Twin Peaks avec toute une imagerie des années 50, décennie où la vie semblait plus simple et plus radieuse. Une époque où l'on pouvait s'asseoir au comptoir d'un diner pour déguster une part de tarte avec une tasse de café noir. C’est cette Amérique fantasmée que l'agent Cooper retrouve à Twin Peaks, malgré les raisons de sa venue : une enquête pour meurtre. Et c'est à nouveau une tarte à la cerise qui fera remonter ses souvenirs à la surface dans les récents épisodes de la saison 3.

Et cette tarte est même devenue un symbole de lutte contre la mondialisation !

Toujours dans la saison 3, Norma, la tenancière du diner, refuse de dévoiler la recette à une multinationale qui comptait lancer une franchise. Le paradis n'est pas à vendre !

Allez, on quitte Twin Peaks pour Springfield. Du paradis à l'enfer il n'y a qu'un pas...

Ou plutôt un donut ! Ce n’est pas Homer Simpson qui dira le contraire. Dans Les Simpsons, le donut est le symbole de la pâtisserie industrielle, un rail de sucre et de gras dont se gave l'Américain urbain. Une drogue qui mène tout droit dans les flammes de l'enfer ou aux urgences les plus proches. Jusqu'à la prochaine dose, puisque ces armes de calories massives sont en vente libre dans la supérette la plus proche. Tout le paradoxe des USA.

Le donut est porteur d’un message politique ! La pâtisserie peut aussi être un outil d’espionnage !?

Oui ! Testé et approuvé par Bree Van de Kamp dans Desperate Housewives. Quand cette mère au foyer tirée à quatre épingles vous apporte un panier de muffins aux myrtilles, c'est surtout pour engager la conversation, vous juger et vous évaluer. Et pour que vous lui soyez un jour redevable de cette si gentille attention. La pâtisserie comme arme diplomatique en somme ! Mais c'est une arme dangereuse : quand un convive de Bree trempe le doigt dans le glaçage d'un gâteau d'anniversaire, alerte rouge ! Car la pâtisserie incarne aussi la perfection visuelle, qu’il ne faut surtout pas gâcher.

Dernière fonction : les gâteaux comme outils d’émancipation.

Les cupcakes des héroïnes de la récente sitcom 2 Broke Girls doivent leur permettre de faire fortune et de quitter leur statut de prolo. Mais c'est aussi une émancipation morale pour Rachel dans Friends : dans la saison 6, c'est elle qui prépare le dessert pour le repas de Thanksgiving, à la place de Monica qui est pourtant cuisinière. Nouvelle responsabilité importante qui aboutit à... un désastre. En fait, Rachel a mélangé deux recettes parce que deux pages étaient collées dans son livre de cuisine. Mais l'essentiel était de se mettre au fourneau pour la première fois de sa vie. Même raté, le symbole est indestructible.