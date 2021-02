Il existe au Sénégal, au cœur de la forêt de baobabs du village de Nianing, un baobab plus grand et plus majestueux que tous les autres. Mais à l’origine, ce lieu était maudit et nul de devait s'en approcher. Car c’est là, à l’intérieur de ce baobab gigantesque qu’on déposait les corps des griots décédés...