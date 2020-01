Je voudrais réchauffer un peu l’atmosphère en parlant de réchauffement climatique. Vous connaissez Vanessa Nakate ? Moi non, pas personnellement mais je connais très bien son histoire.

Vanessa Nakate est une militante écologiste ougandaise de 23 ans qui s’est rendue au Forum Économique Mondial de Davos pour interpeller les grands quelqu’un, enfin les puissants de ce monde, sur le réchauffement climatique. Vous savez ce que c’est le forum économique à Davos ?

Enfin c’est une vielle tradition de ce petit village Suisse-là !

Ah comment vous expliquer ?…

Par exemple, chez moi, les vendredis soirs toute la famille se réunit pour se partager une grande marmite de soupe aux choux et après on pète toute la nuit et ça produit beaucoup de gaz à effet de serre.

A Davos, tous les ans, en janvier, les plus puissants de ce monde se réunissent pour se partager les richesses de la planète et après ils pètent toute l’année et sa produit du réchauffement climatique.

Donc à Davos avec Vanessa il y avait Greta Thunberg et d’autres jeunes militants écologistes de divers pays.

Ces jeunes sont venus rappeler aux vieux qui dirigent notre monde, que leur mauvaise gestion hypothèque sévèrement notre avenir à tous, avec leur pillages des ressources, leur pollution, leur accroissement des inégalités, leur évasion fiscale et j’en passe.

C’est quand même curieux comme démarche, non ? C’est un peu comme aller voir un mafieux pour lui dire : « arrêtez de vendre de la drogue, ça rend vos clients dépendants et malheureux ». Ou aller voir un marchand d’armes pour lui dire :

« Arrêtez de vendre des armes, ça alimente les conflits et ça tue des gens ».

C’est sûr que le dealer ou le marchand d’arme va répondre, « mais c’est justement ça le but mon coco ! Comment crois-tu que je gagne mon gombo, mon oseille ? »

Donc Vanessa Nakate vient d’Afrique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas que jeune, comme Greta Thunberg, elle vient aussi d’une région du monde qui subit le plus durement les conséquences du réchauffement climatique alors qu’elle y contribue le moins.